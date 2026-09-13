Σε στενό κύκλο συγγενών, φίλων και συνεργατών τελέστηκε το Σάββατο στο Βουκουρέστι ο γάμος του Ρουμάνου υπουργού Οικονομικών, Αλεξάντρου Ναζάρε, με τη Μαρία Μιχάλι.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Cașin, μία από τις ιστορικές εκκλησίες της ρουμανικής πρωτεύουσας, με κουμπάρους του ζευγαριού τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τη σύζυγό του, Δήμητρα. Μάλιστα, λόγω της παρουσίας του Έλληνα κουμπάρου, σημαντικό μέρος της ακολουθίας τελέστηκε και στα ελληνικά, δίνοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην τελετή.

Ο γάμος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ρουμανικών αλλά και ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, με δημοσιογράφους, φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία να βρίσκονται από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας, καταγράφοντας την άφιξη του ζευγαριού, των κουμπάρων και των προσκεκλημένων.

Τους δύο υπουργούς συνδέει, πέρα από τη στενή συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προσωπική φιλία πολλών ετών.

Μετά τη θρησκευτική τελετή ακολούθησε γαμήλιο δείπνο, παρουσία συγγενών, φίλων και προσκεκλημένων του ζευγαριού.