Την ανάγκη να δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία, να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συλλόγων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και να διενεργηθεί πλήρης οικονομικός έλεγχος χωρίς εξαιρέσεις για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά την τραγωδία, έθεσε με δηλώσεις του ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο πατέρας που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα υπογράμμισε ότι επιθυμεί μια απολύτως δίκαιη δίκη και δεν επιτρέπει να αιωρούνται ανακρίβειες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο εξαρχής ότι δεν κατηγορεί κανέναν για οικονομικές ατασθαλίες ούτε διεκδικεί χρήματα για τον εαυτό του. «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου. Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συναυλία συμπαράστασης και τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πλακιάς στα έσοδα από τη μεγάλη συναυλία συμπαράστασης, υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα είχε συζητήσει με τον κ. Καπράλο, είχε συμφωνηθεί τα χρήματα να διατεθούν για τη στήριξη όλων των πληγέντων οικογενειών και όχι μόνο εκείνων που έχασαν συγγενείς, ζητώντας πλέον επίσημο απολογισμό με παραστατικά για το τι συγκεντρώθηκε, πού διατέθηκε και τι υπόλοιπο παραμένει, καθώς και συνολικό έλεγχο για το ποιοι έλαβαν οικονομική ενίσχυση μετά την τραγωδία.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, διευκρινίζοντας ότι δεν διαθέτει στοιχεία περί υπεξαίρεσης: «Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο. Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», σημείωσε, θέτοντας παράλληλα ως υποθετικό ενδεχόμενο το ζήτημα των νομικών ευθυνών εάν προέκυπτε διάθεση πόρων για διαφορετικούς σκοπούς.

Τα βίντεο, η πυρόσφαιρα και η αναφορά στον Κυριάκο Βελόπουλο

Στη συνέντευξή του, ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε επίσης για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης και τις τεχνικές παραμέτρους της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση για τη γνησιότητα των βίντεο πρέπει να εξετάζεται επιστημονικά από ειδικούς πραγματογνώμονες κατόπιν αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ζήτησε τεκμηριωμένη παρουσίαση των επιστημονικών μεθόδων υπολογισμού της πυρόσφαιρας. «Την αλήθεια θα τη δεχτώ από οποιονδήποτε, ακόμη και από τους αντίδικους. Το ψέμα, όμως, θα το απορρίψω από οποιονδήποτε, ακόμη και από ανθρώπους που βρίσκονται στη δική μας πλευρά», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκο Βελόπουλο, σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη δικογραφία των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι αναμένει να συζητηθεί το θέμα ενώπιον της Δικαιοσύνης και ζητώντας απαντήσεις για το πώς έφτασαν τα έγγραφα στα χέρια πολιτικού αρχηγού που δεν είναι διάδικος, ενώ διερωτήθηκε και για τη στάση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων απέναντι στη συγκεκριμένη δικαστική πρωτοβουλία.

Η συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Πλακιάς στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8: