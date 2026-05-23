Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά σχετικά με την επίσημη παρουσίαση της πολιτικής κίνησης της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έγινε την Πέμπτη 21/5, στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από μια ανάρτηση στο προφίλ του στην πλατφόρμα X, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών, υπογράμμισε δύο συγκεκριμένα σημεία που του έκαναν αρνητική εντύπωση.

Το πρώτο σημείο αφορούσε την ανακολουθία που εντόπισε ανάμεσα στο επίσημο κείμενο της διακήρυξης και στις ομιλίες που εκφωνήθηκαν, αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών και την κατάσταση στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το δεύτερο σημείο, όπως εξήγησε, ήταν η πλήρης απουσία των υπόλοιπων 55 οικογενειών των θυμάτων. Το γεγονός αυτό ξένισε ιδιαίτερα τον κ. Πλακιά, δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μετρά 28 από τους νεκρούς της τραγωδίας.

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας αδελφός, μια αδελφή, ένας γιός, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας», υπογράμμισε με έμφαση στην ανάρτησή του.

May 22, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού ή το T-shirt του Θανάση Αυγερινού, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα , και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα .

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!».