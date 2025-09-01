Επίσκεψη στη Ρόδο και συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές ροές.

Ο κ. Πλεύρης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο, με σκοπό το συντονισμό στον χειρισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου που παρατηρείται κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Πλεύρης απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον σχεδιασμό του υπουργείου για τη δημιουργία δομής στη Ρόδο, δήλωσε: «Βούληση από τη δική μας πλευρά, του υπουργείου Μετανάστευσης, δεν υπάρχει, με την έννοια ότι οι πληρότητες που υπάρχουν στα άλλα νησιά επαρκούν. Το θέμα είναι να γίνεται προσωρινά μία διαχείριση μέχρι να γίνει γρήγορα η μεταγωγή, που αυτό είναι θέμα άλλων υπουργείων. Εμείς θεωρούμε ότι οι δομές που υπάρχουν στην περιφέρεια επαρκούν και ξεκαθαρίζουμε ότι τα νησιά μας δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν ποτέ παραπάνω όγκο από ροές που έρχονται. Είχε ακουστεί κατά καιρούς, ενδεχομένως, ότι θα υπάρξει μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε κενές δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει. Τα συγκεκριμένα νησιά έχουν πληγεί πάρα πολύ και δεν θα πάρουν ποτέ παραπάνω μεταναστευτικές ροές από αυτές που έρχονται απευθείας.»

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «πρέπει να έχουμε έναν σχεδιασμό γι’ αυτό έχουμε επιλέξει να μειώσουμε πάρα πολύ την πληρότητα τόσο στην Κω όσο και στη Λέρο, για να είμαστε προετοιμασμένοι σε οποιαδήποτε πίεση τυχόν υπάρξει το επόμενο διάστημα και να υπάρχουν θέσεις στις συγκεκριμένες δομές, ώστε να γίνεται γρήγορα η μεταφορά και σε καμία περίπτωση να μην πλήττεται ο κοινωνικός ιστός των νησιών».