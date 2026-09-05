Σημαντική μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών κατά 20.000 άτομα την περίοδο Αύγουστος 2025 – Ιούλιος 2026 ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του Υπουργείου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τα μετρήσιμα αποτελέσματα της αυστηρής αποτρεπτικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ενώ αναφέρθηκε και στην κοινή πρωτοβουλία με τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών στην Αφρική.

Μείωση κατά 20.000 στις παράνομες αφίξεις

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι παράνομες αφίξεις κατέγραψαν αισθητή υποχώρηση σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο:

Αύγουστος 2024 – Αύγουστος 2025: Καταγράφηκαν 61.012 παράνομες αφίξεις.

Καταγράφηκαν παράνομες αφίξεις. Αύγουστος 2025 – Ιούλιος 2026: Καταγράφηκαν 41.900 παράνομες αφίξεις.

«Είχαμε δηλαδή 20.000 λιγότερες παράνομες αφίξεις. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καλής δουλειάς που κάνει το Λιμενικό, αλλά και των αποτρεπτικών μέτρων που ψηφίσαμε με την ποινή φυλάκισης. Παράλληλα, καταφέραμε να έχουμε αύξηση των επιστροφών», σημείωσε ο θάνος Πλεύρης.

«Το δημογραφικό δεν λύνεται με αντικατάσταση πληθυσμού»

Ο κ. Πλεύρης άσκησε κριτική στις παλαιότερες ευρωπαϊκές αντιλήψεις για τη μετανάστευση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην αλλαγή της ατζέντας στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στη σύνδεση της μετανάστευσης με την έλλειψη εργατικών χεριών και την υπογεννητικότητα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

«Υπήρχε μια τάση που έλεγε ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπογεννητικότητας με μετανάστες. Όμως δεν είναι έτσι. Όταν δεν γεννιούνται 50.000 Έλληνες, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από Πακιστανούς, Σουδανούς ή άλλους. Έτσι η Ευρώπη μπήκε στη λογική να δίνει άσυλο μόνο σε αυτούς που το δικαιούνται».

«Η κρίσιμη φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι να εφαρμοστεί το σύμφωνο , αλλά παράλληλα να εφαρμοστεί και ο κανονισμός των επιστροφών» τόνισε.

Όσον αφορά τα επιμέρους μέτωπα, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το Αιγαίο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό ροών, ο Έβρος διατηρείται στα συνήθη επίπεδα, ενώ ως τη μεγαλύτερη πρόκληση υπέδειξε τη Λιβύη, όπου οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο έξαρσης των κυμάτων.

«Η Ευρώπη στο πρώτο 6μηνο κατέγραψε τις λιγότερες ροές που έχει γράψει ποτέ, γιατί όλες οι χώρες εφάρμοσαν την συγκεκριμένη πολιτική πλην μίας του Νότου. Το Αιγαίο βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό στις ροές, ενώ ο Έβρος είναι κοντά στα νούμερα κάθε χρονιάς, το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η Λιβύη και μας κάνει να είμαστε να είμαστε έτοιμοι ώστε αν αύριο το πρωί οι αυξημένες ροές δείξουν μια δυναμική να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε. Όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται σε μια αποτροπή με φύλαξη συνόρων και ένα αυστηρό πλαίσιο αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο με το δόγμα φυλακή ή επιστροφή».

Κοινό κέντρο επιστροφών στην Αφρική με 4 Ευρωπαϊκά κράτη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Πλεύρη στη συμμαχία της Ελλάδας με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία κέντρου επιστροφών (return hub) εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, σε αφρικανική χώρα.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, όταν ένας μετανάστης του οποίου απορρίφθηκε το άσυλο ενημερώνεται ότι, αν δεν επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα του, θα μεταφερθεί σε μια δομή εκτός Ευρώπης υπό ευρωπαϊκές προδιαγραφές, «πιστέψτε με ότι θα αποφασίσει να γυρίσει στην πατρίδα του».