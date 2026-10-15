Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς τελέσθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, στο Κολωνάκι.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, υπογράμμισε ότι η 7η Οκτωβρίου αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινοί αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Περιέγραψε, μάλιστα, την προσωπική της εμπειρία από την επίθεση της Χαμάς, όταν βρισκόταν σε ταξίδι με τη μικρή κόρη της, κοντά στο σημείο της επίθεσης, αντιπαραβάλλοντας τις πολύχρωμες ζωγραφιές του παιδιού στο δωμάτιο όπου φιλοξενούνταν με τις εικόνες αίματος που κυριαρχούσαν στην τηλεόραση. Τόνισε, επίσης ότι το Ισραήλ δεν ζητά ειδικά δικαιώματα, αλλά το ίδιο δικαίωμα που έχει κάθε χώρα να προστατεύει τον λαό της.

Η Πνινάτ Γιανάι περιέγραψε τις δολοφονίες αμάχων κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αναφέροντας ότι οικογένειες εξοντώθηκαν μέσα στα σπίτια τους, παιδιά και γονείς σκοτώθηκαν μπροστά στα μάτια των οικείων τους, σπίτια πυρπολήθηκαν και άνθρωποι κάθε ηλικίας, μεταξύ των οποίων τραυματίες και βρέφη, απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Επισήμανε, επίσης, ότι οι επιθέσεις καταγράφονταν από τους δράστες και μεταδίδονταν στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο. Όπως υποστήριξε, η 7η Οκτωβρίου δεν ήταν απλώς μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά εκδήλωση μιας ιδεολογίας που επιδιώκει την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέφερε ότι επί σειρά ετών εργάστηκε ως δικηγόρος υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκπροσωπώντας δεκάδες Παλαιστινίους από τη Γάζα και την Ιουδαία και Σαμάρεια σε υποθέσεις που αφορούσαν στην πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη, τα εργασιακά τους δικαιώματα και τη νομική τους προστασία. Όπως σημείωσε, η δράση της βασιζόταν στη βαθιά πεποίθησή της ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής ή εθνικότητας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου την συγκλόνισαν, καθώς, πέρα από τις επιθέσεις της Χαμάς, είδε και αμάχους από τη Γάζα να εισέρχονται σε ισραηλινά κιμπούτς και να συμμετέχουν στις εγκληματικές πράξεις. Τόνισε ότι ορισμένοι από αυτούς γνώριζαν τις κοινότητες και τις οικογένειες που δέχθηκαν επίθεση, καθώς είχαν εργαστεί για αυτές και είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Όπως περιέγραψε, οι εικόνες της σφαγής και της βίας έρχονταν σε οδυνηρή αντίθεση με την επαγγελματική της πορεία και τους αγώνες που είχε δώσει για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Προτού καν προλάβουμε να θάψουμε τους νεκρούς μας, κάποιοι προσπαθούσαν ήδη να δικαιολογήσουν αυτά τα εγκλήματα. Καμία πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία παιδιών, τον βιασμό γυναικών ή την απαγωγή αθώων ανθρώπων. Και γι’ αυτό θέλω σήμερα να ευχαριστήσω την Ελλάδα,» είπε η Πνινάτ Γιανάι.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη στήριξή τους προς το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην απόφαση του τότε Προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα (και νυν προέδρου της Δημοκρατίας), να φωταγωγηθεί το Κοινοβούλιο με την ισραηλινή σημαία. Ευχαρίστησε επίσης τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την κριτική που άσκησε στη διοργάνωση διαδήλωσης έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για την άνοδο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη.

Αναφερόμενη στην επέτειο των επιθέσεων, τόνισε ότι ο εβραϊκός λαός γνωρίζει το τίμημα της αδυναμίας να υπερασπιστεί τον εαυτό του, συνδέοντας την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ με την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας και του μέλλοντός του, έπειτα από αιώνες εξορίας και διωγμών. Υπογράμμισε ότι το Ισραήλ τιμά τη μνήμη των θυμάτων, αλλά και αισθάνεται υπερηφάνεια για την ανθεκτικότητα, την πρόοδο και τη συνεισφορά του λαού του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενεργούν με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, η διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και η έκδοση προειδοποιήσεων πριν από τις επιθέσεις.

Κατέληξε λέγοντας ότι το Ισραήλ διαθέτει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά εξακολουθεί να επιδιώκει την ειρήνη, η οποία, όπως σημείωσε, πρέπει να βασίζεται στην ασφάλεια, την ισχύ και τη συνεργασία με εταίρους που απορρίπτουν την τρομοκρατία και τη βία. Ολοκλήρωσε με τη φράση «Ο λαός του Ισραήλ ζει».

Ο νέος πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος Βίκτωρ Ελιέζερ είπε ότι «στις 7 Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 1200 πολίτες, υπήρξαν χιλιάδες τραυματίες, 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα, υπό τις ιαχές πανηγυρισμών των οπαδών της Χαμάς.» Έκανε λόγο για σκηνές απίστευτης φρικαλεότητας, αναφέροντας ότι μεταδίδονταν ζωντανά εικόνες βιασμών, αποκεφαλισμών και αποτρόπαιων βασανιστηρίων, καθώς και εικόνες κατακρεουργημένων σορών, ακόμη και βρεφών, κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων αυτοκινήτων με απανθρακωμένους επιβάτες, που άφησαν βαθύ τραύμα στις ψυχές των Ισραηλινών πολιτών. Μίλησε, επίσης, για την προπαγάνδα που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στη δαιμονοποίηση των Εβραίων και στην απονομιμοποίηση του δικαιώματος ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Αλβέρτος Ταραμπουλούς υπογράμμισε ότι «η πληγή της 7ης Οκτωβρίου ποτέ δεν θα κλείσει» και πρόσθεσε ότι τίποτα από όσα θεωρούμε αυτονόητα όπως η ασφάλεια, η ελευθερία η ειρήνη δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η τραγουδίστρια Σόλη Ιωχάνα ερμήνευσε ένα τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν δύο νέοι άναψαν ένα κερί στη μνήμη των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ως σύμβολο, ειρήνης, μνήμης και ελπίδας.

Ο Ραβίνος Αθηνών ανέγνωσε την Ασκαβά, την ειδική επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων.

Αμέσως μετά προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “We will dance again” που αφορά στη σφαγή και στις απαγωγές του μουσικού φεστιβάλ Nova στη Λωρίδα της Γάζας κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο Επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζόσουα Χακ, ο Πρέσβης της Κύπρου Σταύρος Αυγουστίδης, της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης καθώς και οι Πρέσβεις της Αργεντινής και της Ισπανίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ