Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των email των απόδημων Ελλήνων κατά τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, καταδίκασε επίσης τους τρεις συγκατηγορούμενούς της σε ποινές που κυμαίνονται από 8 έως 18 μήνες, όλες με αναστολή, αφού προηγουμένως αναγνώρισε και στους τέσσερις το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους την κα Ασημακοπούλου και τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για τις κατηγορίες της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (και χρήσης αυτού), καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στον κ. Σταυριανουδάκη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Όσον αφορά τα δύο κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά τον επίμαχο χρόνο, ο Μένιος Κορομηλάς (τότε γραμματέας Αυτοδιοίκησης) αθωώθηκε για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αλλά κρίθηκε ένοχος για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Του επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών. Ενώ, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος (τότε γραμματέας Αποδήμων) αθωώθηκε επίσης για το υπηρεσιακό απόρρητο και καταδικάστηκε για τα προσωπικά δεδομένα σε ποινή 8 μηνών.

Πώς ψήφισαν οι δικαστές

Η ανακοίνωση της απόφασης από την πρόεδρο του δικαστηρίου αποκάλυψε διαφωνίες ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, με την πρόεδρο να μειοψηφεί σε αρκετά σημεία.

Η ενοχή της κας Ασημακοπούλου για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων αποφασίστηκε ομόφωνα. Αντίθετα, η καταδίκη για την παραβίαση και χρήση υπηρεσιακού απορρήτου πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς η πρόεδρος είχε την άποψη πως έπρεπε να αθωωθεί.

Ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκε ένοχος και για τις δύο πράξεις κατά πλειοψηφία (2-1), με την πρόεδρο να μειοψηφεί ζητώντας την πλήρη αθώωσή του.

Για τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, η αθώωσή του για το υπηρεσιακό απόρρητο ήταν ομόφωνη, όμως η καταδίκη του για τα προσωπικά δεδομένα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο να τάσσεται ξανά υπέρ της αθώωσής του.

Τέλος, για τον Μένιο Κορομηλά, τόσο η αθώωσή του για την πρώτη πράξη, όσο και η ενοχή του για τη δεύτερη, αποφασίστηκαν ομόφωνα από την έδρα.