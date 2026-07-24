Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, θα καθίσει στις 16 Φεβρουαρίου 2027, ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος και «φραπές», κατηγορούμενος για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την ολοκλήρωση της προκαταρτικής εξέτασης που είχε διαταχθεί, για το γεγονός ότι κατά την κατάθεση του, στην Εξεταστική Επιτροπή, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Η προκαταρκτική εξέταση είχε ξεκινησει μετά τη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων από την Εξεταστική Επιτροπή στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες κατέληξαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του κ. Ξυλούρη και στην παραπομπή του στο εδώλιο.

Αυτή είναι η δεύτερη δίκη με την οποία είναι αντιμέτωπος ο Γιώργος Ξυλούρης, καθώς του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για το αδίκημα της απείθειας, το οποίο αφορά την άρνηση του να βρεθεί την πρώτη φορά, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η δίκη του για αυτή την υπόθεση, έχει αναβληθεί για το προσεχές Φθινόπωρο.