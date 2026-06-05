Τα ονόματα των βουλευτών που θα αναλάβουν ρόλους στην «σκιώδη κυβέρνηση» μέσα από τη συγκρότηση οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής , με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικής και δομημένης αντιπολίτευσης παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ .

Οι νέες αυτές ομάδες πολιτικού συντονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν πλήρως στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία, στελεχώνονται από κορυφαίους βουλευτές, πρώην υπουργούς, πανεπιστημιακούς, ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από καταξιωμένα πρόσωπα του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν άμεσα την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αποδόμηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, στόχος τους είναι η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος, ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, καθώς και η δυναμική ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ισχυρά ονόματα και εκπλήξεις στη στελέχωση των τομέων

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη στελέχωση της «σκιώδους κυβέρνησης» είναι στον τομέα της Οικονομίας οι Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Φίλιππος Σαχινίδης.

Στο μέτωπο της Εξωτερικής Πολιτικής και της Εθνικής Άμυνας, αναλαμβάνουν ρόλο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περράκης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κύκλος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου δίπλα στον Στέφανο Παραστατίδη και τον πανεπιστημιακό Σωκράτη Κάτσικα, συναντάμε τον γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη, καθώς και τον διακεκριμένο αθλητικογράφο Βασίλη Σκουντή.

Ενώ στον τομέα Ανάπτυξης και Τουρισμού δεσπόζει η παρουσία της Άννας Διαμαντοπούλου, ενώ στο Κοινωνικό Κράτος και την Υγεία συναντάμε, μεταξύ άλλων, τον Παύλο Χρηστίδη, τον Λευτέρη Καρχιμάκη και τη Ράνια Θρασκιά.

Αναλυτικά οι 8 κύκλοι πολιτικού συντονισμού και οι επικεφαλής

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού ανά πεδίο κυβερνητικής πολιτικής διαμορφώνονται ως εξής:

Κύκλος Πολιτικής Στελέχη / Επικεφαλής Οικονομία Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος, Φίλιππος Σαχινίδης Εξωτερική Πολιτική & Εθνική Άμυνα Γιώργος Παπανδρέου, Δημήτρης Μάντζος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλας Φαραντούρης, Στέλιος Περράκης Κράτος & Δημόσια Διοίκηση Παναγιώτης Δουδωνής, Νάντια Γιαννακοπούλου, Κώστας Σκανδαλίδης, Θανάσης Γλαβίνας Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη – Ναυτιλία – Τουρισμός Άννα Διαμαντοπούλου, Γιώργος Νικητιάδης, Θάνος Πάλλης, Πάρις Τσάρτας Κοινωνικό Κράτος – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή Παύλος Χρηστίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης, Ιωάννης Τσίμαρης, Ράνια Θρασκιά Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός Στέφανος Παραστατίδης, Σωκράτης Κάτσικας, Μιχάλης Αεράκης, Βασίλης Σκουντής Δικαιοσύνη & Θεσμοί Ευαγγελία Λιακούλη, Χρήστος Κακλαμάνης, Γιάννης Πανούσης, Μανόλης Βελεγράκης Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές Γιάννης Mανιάτης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Κώστας Μαθιουδάκης, Νίκος Μήλης

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για ενιαία πολιτική παρέμβαση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Οι συγκεκριμένες ομάδες πρόκειται να βρίσκονται σε διαρκή και στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, καθώς και τα υπόλοιπα κομματικά όργανα. Βασικός στόχος αυτής της δομής είναι η διαμόρφωση μιας απόλυτα ενιαίας και συμπαγούς πολιτικής παρέμβασης, η ενίσχυση της κοινωνικής γείωσης του ΠΑΣΟΚ και η ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών που θα φέρουν το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος σε άμεση επαφή με τις καθημερινές ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.