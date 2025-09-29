Ο βουλευτής Παύλος Σαράκης, φαίνεται πως είναι ένας από τους πιο πλούσιους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

Ο βουλευτής, ο οποίος και διεγράφη από την Ελληνική Λύση, σύμφωνα με το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του έχει εισοδήματα 18,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2024 από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Σημειώνεται πως είναι δικηγόρος με εμπλοκή σε σημαντικές υποθέσεις, όπως η Novartis. Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση Novartis υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο Παύλος Σαράκης έχει επίσης περίπου 160.000 ευρώ σε επενδύσεις, καταθέσεις περίπου 47.000 ευρώ και 5.000 δολαρίων, 22 εγγραφές σε ακίνητα σε Αθήνα, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και Αιτωλοακαρνανία, και δανειακές υποχρεώσεις 560.000 ευρώ.

Την προηγούμενη χρονιά έχει δηλώσει εισοδήματα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα ύψους 178.799 ευρώ, ενώ εμφανίζεται να διατηρεί και 2 θυρίδες. Οι καταθέσεις του για το οικονομικό έτος 2023, είναι 47.381 ευρώ και 4.692 δολάρια.