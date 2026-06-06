Την πρόθεσή του να παραμείνει στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέστησε σαφή ο Παύλος Πολάκης, αμέσως μετά την υπερψήφιση της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη συμπόρευση του κόμματος με την «ΕΛ.Α.Σ.» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι απορρίφθηκε η τροπολογία την οποία συνυπέγραψε με τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, ωστόσο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια: «Παραμένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου».

Παράλληλα, ο ίδιος συμπλήρωσε με νόημα: «Δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν. Περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο διάστημα».