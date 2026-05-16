«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ! Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα», έγραψε ο Παύλος Πολάκης, λίγα λεπτά μετά τη διαγραφή του από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε εκ νέου στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνιδιαστική διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο πρώην βουλευτής Χανίων έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook για τον Σωκράτη Φάμελλο, «με διέγραψε χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook:

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!

Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)

Ο τελευταιος, χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!

Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!

Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν, οπως και ο προηγουμενος!

Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!

Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!

Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!

Παυλος Πολακης

Βουλευτης Χανιων, μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ».

Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, τον Παύλο Πολάκη, το απόγευμα του Σαββάτου, (16/05).

Η απόφαση του Φάμελλου ήρθε μετά την σφοδρή επίθεση του Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του κόμματος, ενόψει τη δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία και ζήτησε σύγκλιση των κομματικών οργάνων.

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα, του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα, μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη:

Φάμελλος: «Η προσβλητική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».