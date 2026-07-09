Καμία πρόθεση να δεχτεί αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής αντέδρασε άμεσα στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η επίσημη παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Γιατί ο Πολάκης ζητά να γίνει κανονικά η συνεδρίαση

Μέσω ανάρτησής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι οι εσωκομματικές εξελίξεις καθιστούν τη σύγκληση του οργάνου ακόμη πιο επιτακτική. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια σωστή κίνηση, η οποία ευθυγραμμίζεται με το σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο ίδιος το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής για την Κεντρική Επιτροπή. Από τη στιγμή που ο κ. Φάμελλος έπραξε το ορθό και παραιτήθηκε —όπως είχα ζητήσει— η συνεδρίαση κρίνεται διπλά αναγκαία», επεσήμανε ο Παύλος Πολάκης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε με νόημα πως η διαδικασία δρομολογήθηκε έπειτα από τη συλλογή υπογραφών από τα μέλη του οργάνου. Για τον λόγο αυτό, εξήγησε, δεν νομιμοποιείται κανένας να προχωρήσει σε μονομερή ακύρωση ή μετάθεση της συνάντησης.

Οι αιχμές Φάμελλου κατά την αποχώρηση

Η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ήρθε ως απάντηση στην επίσημη γνωστοποίηση της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου. Στη σχετική του δήλωση, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθάρισε πως αδυνατεί να υπηρετήσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ενεργός τόσο στο κόμμα όσο και στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Στο κείμενο της παραίτησής του, ο κ. Φάμελλος άφησε σαφείς εσωκομματικές και εξωτερικές αιχμές, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις που πλήττουν τη συνοχή της παράταξης.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλουν να προτάξουν την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης της Δεξιάς και την προστασία των πολιτών.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Οι πρώτες εκτιμήσεις, μετά την έξοδο του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έδειχναν ότι οι εσωκομματικές διαδικασίες θα εξελίσσονταν ομαλά. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε κανονικά τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, ενώ για την Παρασκευή είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας με σκοπό τη διαμόρφωση της τελικής εισήγησης.

Το σκηνικό ωστόσο ανατράπηκε πλήρως μετά από πρωτοβουλία της αναπληρώτριας γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Σαπουνά ενημέρωσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση αναβάλλεται επ’ αόριστον. Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε στο ότι η διαδικασία είχε δρομολογηθεί εκτάκτως μέσω συλλογής υπογραφών, δεδομένο που άλλαξε μετά την παραίτηση του προέδρου. Τη θέση αυτή επανέλαβε η ίδια και σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο Action24.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά. Μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο πολιτικοί όχι μόνο εξέφρασαν τη ριζική διαφωνία τους, αλλά αμφισβήτησαν ευθέως το θεσμικό δικαίωμα της αναπληρώτριας γραμματέα να ακυρώσει μια συνεδρίαση, την οποία είχαν ζητήσει οι ίδιοι με τις υπογραφές τους.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι η συνεδρίαση θα γίνει κανονικά, καλώντας τα μέλη να δώσουν το «παρών» στο προκαθορισμένο σημείο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Παππάς, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογικές αποφάσεις σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα:

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».