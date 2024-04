Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους δήλωσε πρόσφατα ότι περιμένει από τις χώρες που διαθέτουν αποθέματα πυραυλικών συστημάτων να βοηθήσουν την Ουκρανία που δέχεται με αμείωτη ένταση ρωσικά πυρά από τον Φεβρουάριο του 2022. Κατονόμασε την Ελλάδα και την Ισπανία, για την άρνησή τους να ενισχύσουν την εμπόλεμη χώρα με πυραυλικά συστήματα.

Όπως σχολιάζει το Politico, η Αθήνα αρνείται να δεσμευτεί στον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την παράδοση πυραύλων καθώς η κυβέρνηση ανησυχεί για τις προθέσεις της Τουρκίας. Σύμφωνα πάντως με το σχετικό δημοσίευμα, Ελλάδα και Ισπανία δεν πρόκειται να παραδώσουν συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία προκαλώντας απογοήτευση στον πρωθυπουργό της εμπόλεμης χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέχρι σήμερα, περίπου 50 ηγέτες έχουν συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σχετικά με τον συντονισμό της περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο, σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι η Ισπανία θα στείλει έναν μικρό αριθμό πυραύλων Patriot στην Ουκρανία. Αν και η χώρα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει στο Κίεβο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, θα προσφέρει τελικά πυραύλους, σύμφωνα πάντα με την ισπανική εφημερίδα. Μέχρι τώρα, ο υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες της El Pais. Η Ισπανία διαθέτει τρεις συστοιχίες Patriot, τις οποίες αγόρασε μεταχειρισμένες από τη Γερμανία το 2004 και το 2014, υπογραμμίζει το ισπανικό δημοσίευμα.

The race is on to get air defense batteries to Ukraine, but it doesn’t look like they will be coming from Spain or Greece.https://t.co/sc77mmwbBe

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 26, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ