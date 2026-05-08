Κανείς δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται που η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα παροτρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας με μια ομιλία στην Ακρόπολη αυτό το καλοκαίρι.

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Politico κάνει ανάλυση για τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια τεταμένη περίοδο για την παγκόσμια κοινότητα.

Την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες γυρίζουν την πλάτη στον πρόεδρο της Αμερικής, η Ελλάδα ενισχύει τη σχέση της με το κίνημα, MAGA. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει τον ρόλο των «Ελλήνων στοχαστών» στην έμπνευση των ιδρυτών της Αμερικής και υπόσχεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ θερμή υποδοχή και «καλή διασκέδαση» όταν επισκεφτεί τη χώρα μας.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την χώρα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. «Θα μας άρεσε πολύ κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι;» είπε.

Ο Τραμπ αναγνωρίζει τις προσπάθειες των συμμάχων του στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή που οι σχέσεις του Τραμπ με πρώην συμμάχους της ΕΕ, όπως με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, επιδεινώνονται, επαινεί την Ελλάδα ως «καταπληκτική» και τον Μητσοτάκη ως «καταπληκτικό άνθρωπο».

Για τον Μητσοτάκη, μια επίσκεψη του Τραμπ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εικόνα. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον απόλυτο εγγυητή ασφαλείας της έναντι της τουρκικής εισβολής και επιθυμεί να βάλει τέλος στην φιλία μεταξύ του Τραμπ και Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα στοιχηματίζει πολλά στην Αμερική και σε επιχειρηματικές συμφωνίες, συνάπτοντας συμβόλαια-ορόσημα στον ενεργειακό τομέα και εξασφαλίζοντας σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια. Αυτοί οι στρατιωτικοί και εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας στηρίζονται από μια ολοένα και πιο ισχυρή ιδεολογική ευθυγράμμιση, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη μετατοπίζεται περαιτέρω προς τα δεξιά.

Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυστηρή της γραμμή απέναντι στη μετανάστευση και σε θέματα που συνδέονται με το κίνημα MAGA, όπως ο Χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ αρπάζουν την ευκαιρία, εμφανιζόμενοι δίπλα σε αξιωματούχους του MAGA που αγαπούν και έρχονται συχνά στην Ελλάδα.

Το «άγγιγμα» της Κίμπερλι

Από την άφιξή της στα τέλη του περασμένου έτους, η Γκιλφόιλ έχει προσελκύσει εκτεταμένη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, με λαμπερές φωτογραφίσεις, εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και λαμπερά γκαλά.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News, η οποία κάποτε ήταν παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και είχε αρραβωνιαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει δείξει από την αρχή ότι επρόκειτο να δώσει έμφαση στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της θητείας της, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τον αμερικανικό ενεργειακό γίγαντα ExxonMobil για την έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο έργο της χώρας εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια.

Λίγες μέρες αργότερα , η Αθήνα και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει τις χειμερινές της ανάγκες, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετείχε στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αντικαταστήσει «κάθε μόριο ρωσικού φυσικού αερίου» με αμερικανικό LNG.

Στην πρώτη της συνέντευξη στην Ελλάδα, εξόργισε την Κίνα, χαρακτηρίζοντας την ιδιοκτησία του λιμανιού του Πειραιά «ατυχή» και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «διευθετηθεί», υπονοώντας μια πιθανή πώληση. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε γρήγορα τα σχέδια για ένα νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κίνηση ως αδιαφανή και με πολιτικά κίνητρα, ενώ οι αναλυτές δήλωσαν ότι δεν ήταν οικονομικά ή περιβαλλοντικά βιώσιμη η δημιουργία ενός νέου μεγάλου λιμανιού, μόλις 20 χλμ. μακριά από τον Πειραιά.

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, θα βρω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας σε αυτήν την περιοχή, και αυτό σημαίνει ότι θα αντιδρώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», δήλωσε η Γκιλφόιλ σε μια συζήτηση νωρίτερα φέτος με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ.

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς να ζητώ συγγνώμη», συνέχισε.

Κρίσιμο είναι ότι περιέγραψε επίσης τους στενούς δεσμούς της με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι έχει ανοιχτές συζητήσεις με τον Μητσοτάκη, τον οποίο βλέπει τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. «Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει — πραγματικά το κάνει».

Παράλληλα, πρόσέθεσε ότι μιλούσε καθημερινά και με άλλους υπουργούς, οι οποίοι πάντα ανταποκρίνονταν στα αιτήματά της.

«Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή ήταν με άλλους ανθρώπους», είπε για τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. «Είπα: “Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλώς άκουσε”».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών [Γιώργος] Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας [Νίκος] Δένδιας και ο [Υπουργός Ναυτιλίας] Βασίλης Κικίλιας απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο, έρχονται στο σπίτι μου, πάντα εμφανίζονται», πρόσθεσε.

Υποστηρικτές MAGA στην Ελλάδα

Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μια συνάντηση εξέχουσων προσωπικοτήτων από τον ελληνικό επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο συζήτησης για προσωπικότητες και influencers του MAGA.

Μεταξύ αυτών που έδωσαν το παρών στο φόρουμ ήταν και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πάζντερ, ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής της ομάδας «Έλληνες για τον Τραμπ», ο Άλεξ Μπρούσεβιτς, υποστηρικτής του Τραμπ και διευθύνων σύμβουλος της X Strategies, ο Τζέιμς Καράφανο του Ιδρύματος Heritage, ο Πολ Ντανς, αρχιτέκτονας του Έργου 2025 και ο Σκοτ ​​Άτλας, σύμβουλος του Τραμπ για την πανδημία του κορονοϊού.

«Είναι καλό που έχουμε τις ΗΠΑ εδώ για να δείξουμε τι κάνουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ο προάγγελος μιας μάχης μεταξύ δύο υπερδυνάμεων: των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Ντανς στο POLITICO. «Έχουμε μεγάλη συμπάθεια για την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα από τους πιο παραγωγικούς και αγαπητούς μετανάστες στην Αμερική».

Ο δημοσιογράφος, Μάθιου Μπόιλ τόνισε επίσης την κεντρική θέση της Ελλάδας στο όραμα του MAGA.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ», είπε. «Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που ο πρόεδρος προσπαθεί να επιτύχει παγκοσμίως».

«Η επιδιόρθωση των δεσμών»

Ο Μητσοτάκης ανέκαθεν υποστήριζε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και, μετά την εκλογή του το 2019, η σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα έχει γίνει πιο έντονη. Η κυβέρνηση παραχώρησε στις ΗΠΑ απεριόριστη πρόσβαση σε τέσσερις κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ την ίδια ώρα αμερικανικοί εταιρικοί κολοσσοί όπως η Pfizer και η Microsoft μετέτρεψαν την Ελλάδα ως περιφερειακό κόμβο.

Το 2022, ο Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που εκφώνησε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από την τότε Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, και στη συνέχεια θεωρήθηκε ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητάς της.

Όταν εξελέγη ο Τραμπ, αυτή η εμφανής εγγύτητα με την Χάρις θεωρήθηκε ξαφνικά ως ευάλωτο σημείο.

Τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας, τα οποία κερδίζουν έδαφος, επέκριναν τον Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι είναι «ανεπιθύμητος» από τον Τραμπ. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία ότι η λαθος διαχείριση του Μητσοτάκη θα δυσκόλευε τον Τραμπ να απομακρυνθεί από τις απόψεις του για τον Ερντογάν ως «φανταστικό» και «σπουδαίο ηγέτη».

Αυτό σήμαινε ότι το ελληνικό συντηρητικό στρατόπεδο έπρεπε να βιαστεί να συμβαδίσει με τον Τραμπ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο η αντιπολίτευση έχει χαρακτηρίσει «επίδοξο Τραμπ» ή «απομίμηση του Τραμπ», έχει επανειλημμένα επαινέσει τις πολιτικές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει δηλώσει ότι «θα τον ψήφιζε και με τα δύο χέρια».

Άλλοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας γιόρτασαν επίσης την εκλογική νίκη του Τραμπ. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν με βάση οικονομικές ανησυχίες και την αντίθεσή τους στην παράνομη μετανάστευση».

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ήταν ακόμη πιο σαρωτικός, δηλώνοντας: «Ό,τι είναι δεξιό είναι καλό».

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ο Μητσοτάκης επαίνεσε την επιδρομή στο Καράκας, λέγοντας : «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα». «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα επικρίνει έντονα τη στάση του, αποκαλώντας τη «δουλική υπακοή» στον Τραμπ. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η στροφή του πρωθυπουργού προς τον Τραμπ αποδίδει καρπούς, ειδικά αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ όντως τον επισκεφτεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του. «Είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας», είπε.