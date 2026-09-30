Πολιτικές κόντρες «άνοιξαν» τα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν την ανακούφιση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι των τιμών της ενέργειας.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση ξεκαθαρίστηκε ότι τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν, αλλά δεν θα γίνουν κινήσεις οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. «Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, τόνισε πως «δεν θα ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο τη διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται αλλά και πολύ εύκολα καταρρέει».

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για «τον πληθωρισμό των υποσχέσεων, που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση».

Από την άλλη αντίπερα «όχθη», τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη πως ουσιαστικά δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα για την στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων.

Μπαράζ ανακοινώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

ΠΑΣΟΚ

«Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης “ξήλωσε” σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής» έγραψε ο εκπρόσωπος Τϋπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών», συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, σημείωσε πως «ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, – άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers».

Τέλος, πρόσθεσε ότι «οι 120 δόσεις χωρίς “κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο κ. Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση; Γιατί αρνείται την ανάσα στην αγορά;»

ΕΛ.Α.Σ

«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα» καταγγέλλει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Αυτό δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης», ανέφερε για τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια. Τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».

Το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών».

Νέα Αριστερά

«Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια» τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Ο πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ, που υποτιμητικά μίλησαν για “κακομοίρηδες” που πρέπει να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοίνωσε για τα καύσιμα έδειξαν πως στην ουσία μοιράζεται την ίδια ακριβώς αντίληψη με τους βουλευτές του, καθώς επίμονα συντηρεί την ακρίβεια από την οποία στενάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών», σημείωσε το κόμμα.

Ευρωπαϊκό ζήτημα

Υπενθυμίζουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, στο υπουργικό συμβούλιο υπογράμμισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα.

«Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη – μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι για το θέμα της κρίσης απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup.