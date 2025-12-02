Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η κυβερνητική διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν έντονη κριτική για τους χειρισμούς απέναντι σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Την ίδια ώρα, από το Λονδίνο όπου βρίσκεται, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη βρετανική πρωτεύουσα, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε παραγωγός που δικαιούται επιδότηση θα λάβει το πλήρες ποσό που του αναλογεί.

Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στα μπλόκα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, παρά τις κινητοποιήσεις. Όπως σημείωσε, μπορεί να υπάρχει κατανόηση για τη διαμαρτυρία, ωστόσο η ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπορεί να παρεμποδίζεται.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία, η διέλευση να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα – μήνα φόρους», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εμπαιγμό των αγροτών, δηλώνοντας ανοιχτά τη στήριξη του κόμματός του στις κινητοποιήσεις.

«Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40%, χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισ. Και τους λέγανε Χατζηδάκης και Τσιάρας ότι θα πάρετε τα χρήματά σας, το 70% των ενισχύσεων, πήραν το 40 οριζοντίως και έχουν πάρει 15-20», δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να ενισχυθούν οι αγρότες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι ο Δεκέμβριος θα είναι καθοριστικός μήνας για τις πληρωμές.

«Ο Δεκέμβρης θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο σύστημα, η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ και με το νέο σύστημα που έχει σφραγίδα Βρυξελλών θα γίνει εσωτερικά ανακατανομή υπέρ των εντιμότερων δηλώσεων», σημείωσε.

Από τα Μάλγαρα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.

«Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών, ζητάμε απελευθέρωση συλληφθέντων… οι κινητοποιήσεις να είναι ειρηνικές και η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», δήλωσε.

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος προειδοποίησε ότι η καταστολή δεν πρόκειται να ανακόψει τις αντιδράσεις.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάλυση των κινητοποιήσεων με τη χρήση βίας.

«Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή», δήλωσε.

Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος απηύθυνε κάλεσμα προς την Ελληνική Αστυνομία να αλλάξει στάση.

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ό,τι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», σημείωσε.

Παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, ζητώντας να αποδοθούν άμεσα οι κοινοτικές ενισχύσεις.

«Επιτέλους η ανίκανη κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε.

Για ακραία αστυνομική βία έκανε λόγο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δώσει απαντήσεις.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε.