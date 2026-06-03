Ή πολύ χιούμορ είχαν οι διοργανωτές ή ήθελαν να τρολάρουν τους πολιτικούς που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Δεν εξηγείται αλλιώς η επιλογή τους να βάλουν στο ίδιο τραπέζι τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, το οποίο έγινε αμέσως viral, το αποκάλυψε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο X, όταν όλοι τους παραβρέθηκαν στην εκδήλωσης της εταιρίας Μασούτης Α.Ε. για τα 50 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρίας στην ελληνική αγορά.

Η… συγκατοίκηση αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς χρήστες των social media, ως «εκρηκτική» και άκρως άβολη, αν αναλογιστεί κανείς το παρελθόν των αντιπαραθέσεων των τριών πολιτικών, τόσο εντός της Βουλής, όσο και εκτός, στα τηλεοπτικά πάνελ. Και εκτός αυτού, πρόσφατα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση εναντίον του Άδωνι για συκοφαντική δυσφήμιση…

Το φωτογραφικό κλικ που έγινε viral στο «Χ»

Το μέγεθος της αμηχανίας αποτυπώθηκε σε φωτογραφία που ανέβασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Στο επίμαχο στιγμιότυπο, ο υπουργός Υγείας συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, την ώρα που ακριβώς απέναντί του η Ζωή Κωνσταντοπούλου στρέφει το βλέμμα της αλλού με χρακτηριστική αμηχανία αλλά και κάποιον εκνευρισμό, ενώ ανάμεσά τους ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης εμφανώς αμήχανος, κοιτάζει στο κενό.

Οι τρεις τους, αν και κάθονταν σε απόσταση αναπνοής, δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50

Χρόνια του «Μασούτης»….να τα χιλιάσουν pic.twitter.com/ipIGHRv6Kh — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 2, 2026

Αυτό το παιχνίδι της… ταξιθεσίας σχολιάστηκε έντονα από χρήστες του ‘’Χ’’.

Χαρακτηριστικά αναφέρει κάποιος: «Ήταν μιά όμορφη ατμόσφαιρα…»

Ήταν μιά όμορφη ατμόσφαιρα…

Με σειρά εμφάνισης:@AdonisGeorgiadi @androulakisnick

και η κυρία@ZoeKonstant …

Ο @skasselakis έλειπε, αλλά εντάξει όταν μπει στη Βουλή …

Τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές για το εξαιρετικό χιούμορ τους…!!! pic.twitter.com/aqK8jwSXE9 — Παπαδόπουλος Γιάννης (@Piso_Fasistes) June 3, 2026

Άλλος χρήστης γράφει ότι το τραπέζι του θυμίζει Πρωταπριλιά:

‘’Σαν Πρωταπριλιά μοιάζει το τραπέζι που σας έβαλε ο floor manager τoυ event’’.

Σαν Πρωταπριλιά μοιάζει το τραπέζι που σας έβαλε ο floor manager τoυ event 🤣 — ΨυχοΠαιδίατρος (@PaidoPsy7) June 2, 2026

Κάποιος άλλος επικεντρώνεται στο ύφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι είναι…έτοιμη να σκάσει:

Έτοιμη να σκάσει είναι η Ζωή μας — Pipilis Alexandros (@oenologue13) June 2, 2026

Δείτε μερικά από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Άδωνι:

Τελικά είσαι πιο ήρωας από τους ήρωες για να αντέξεις να είσαι στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου — George Black (@GeorgeBlackX) June 3, 2026

και μόνο για τα μούτρα του κοιμισμένου και της μουρλής…στηρίζουμε Μασούτη 🤣🤣🤣 — Ρε βλάκα! Ρε ηλίθιε! (@oiktosleme) June 2, 2026

Η παρουσία του Κώστα Καραμανλή

Πάντως, στην εκδήλωση παρέστη και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. Ο ίδιος και ο Άδωνις Γεωργιάδης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί.

Και νέα ανάρτηση Γεωργιάδη: Η απάντησή του στη διαρροή του ΠΑΣΟΚ

Όμως σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας έκανε μια νέα ανάρτηση για να απαντήσει επι της ουσίας στη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ ότι ο Γεωργιάδης δεν καθόταν στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών και ότι στη θέση θέπλα στον Τάκη Θεοδωρικάκο καθόταν ο CEO της Μασούτης, ο οποίος είχε σηκωθεί εκέινει τη στιγμή για να χαιρετήσεις τον Κώστα Καραμανλή. Μάλιστα ό ίδιος σημειώνει ότι είναι έκπληκτος «… με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του@pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως…».

Γράφει ο υπουργός Υγείας:

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και την μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρίας. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα.

Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης @theodorikakosp ο Πρόεδρος του Πάσοκ και η @ZoeKonstant κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά.

Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τί μαθαίνω; Το Πασόκ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό: «Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση @h_doukas να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ @atsipras θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….»

Η ανάρτησή του