Σε κλίμα πολιτικής «προσμονής», ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει απόψε στις 19:00 στο βήμα της εκδήλωσης με θέμα «Η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» στη Ρεματιά Χαλανδρίου. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνουν Κινήσεις Πολιτών που τάσσονται στο πλευρό του, δεν θεωρείται από τους αναλυτές μια απλή πολιτική ομιλία, αλλά η άτυπη αφετηρία ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία του.

Το βίντεο-μήνυμα και η ατάκα στους «ανυπόμονους»

Το κλίμα πυροδοτήθηκε περαιτέρω από μια ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού το πρωί της Δευτέρας. Με αφορμή την περιοδεία για το βιβλίο του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από εννέα πόλεις της Ελλάδας.

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά βρίσκεται στο φινάλε: Ένας πολίτης ακούγεται να του φωνάζει «Ανακοίνωσέ το», με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά με νόημα: «Αλήθεια; Στις επόμενες εκδηλώσεις μας θα πρέπει τους ανυπόμονους να τους κρατάμε στο φουαγιέ». Η ατάκα αυτή, συνοδευόμενη από ένα αινιγματικό χαμόγελο με πολλαπλές ερμηνείες.

Η αποψινή ομιλία στο Χαλάνδρι αναμένεται να αποτελέσει ένα «crash test» για τη δυναμική του νέου εγχειρήματος.