Πολιτικό σκάνδαλο που συγκλονίζει φαίνεται να υπάρχει στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης φέρεται να εισέπραξε μίζες για την προεκλογική του εκστρατεία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο X δημιουργεί ερωτήματα για τη χρηματοδότηση Χριστοδουλίδη στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο διέρρευσε από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχόο.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» της Κύπρου:

Κατέθεσε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ως παραπονούμενος ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Αιτία για την καταγγελία του είναι το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» και τον εμφανίζει να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2023.

Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το Εκλογικό Επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τύγχαναν διαχείρισης από τον σύγαμπρό του Χριστοδουλίδη και μετέπειτα Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό, είναι μονταρισμένα, και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Όπως πληροφορούμαστε, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην Υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.

Το video, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών, δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη Ερευνήτρια, Αναλύτρια και Λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ.

Πρώτες αντιδράσεις

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, ο οποίος προσήλθε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας καταθέτοντας ως παραπονούμενος και καταγγέλλοντας ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα «Χ», στο οποίο εμφανίζεται, έχει παραποιήσει τις δηλώσεις του.

Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να εννοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά, αναφέρει το philenews.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τα διαχειριζόταν ο μετέπειτα διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του philenews, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.

Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου: «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ το βίντεο»

Παράλληλα, το Προεδρικό Μέγαρο σημειώνει πως «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ».

Η Προεδρία καταλήγει πως «το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Δημητρίου: «Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί και εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο» αναφέρει στην ανάρτησή της η Πρόεδρος της Βουλής.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» σχολίασε ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού), Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».