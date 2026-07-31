Ένα νέο, ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο προστέθηκε στη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση οδηγείται για ακόμη μία φορά στις δικαστικές αίθουσες, καθώς, μόλις μία ημέρα μετά το περιστατικό στους χώρους της Βουλής και τη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, η πλευρά της δημοσιογράφου γνωστοποίησε ότι καταθέτει νέα αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ.

Η κόντρα των δύο γυναικών μετρά ήδη αρκετούς μήνες και έχει λάβει πολιτικές, εργασιακές και δικαστικές διαστάσεις, με εκατέρωθεν μηνύσεις, καταγγελίες και δημόσιες τοποθετήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες της Βασιλικής Πολύζου για προσβολή της προσωπικότητάς της, συκοφαντική δυσφήμηση, οικονομικές οφειλές και παρεμπόδιση των κινήσεών της. Στον αντίποδα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνείται κατηγορηματικά ότι η δημοσιογράφος υπήρξε ποτέ εργαζόμενη του κόμματός της και υποστηρίζει ότι εμπλέκεται σε υπόθεση για την οποία η ίδια έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τη νέα δικαστική κίνηση ανακοίνωσε ο συνήγορος της δημοσιογράφου, Φαήλος Κρανιδιώτης. Όπως έκανε γνωστό, η αγωγή αφορά «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υπόληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8/7/2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11/7/2025».

Υπενθυμίζεται ότι για τα συγκεκριμένα συμβάντα η Βασιλική Πολύζου είχε υποβάλει μήνυση στις 22 Ιουλίου 2025, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, πρόκειται για τη δεύτερη αγωγή ύψους 500.000 ευρώ που καταθέτει η δημοσιογράφος κατά της πολιτικής αρχηγού, μετά την πρώτη που είχε γίνει γνωστή τον Μάιο του 2026, με αφορμή επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη πριν από γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το επεισόδιο στο κυλικείο της Βουλής και η μεταφορά στο Α.Τ. Συντάγματος

Η νέα ένταση πυροδοτήθηκε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε εκεί τη Βασιλική Πολύζου -η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικής συντάκτριας- και ζήτησε να μάθει τον λόγο της παρουσίας της στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της, ενώ απευθύνθηκε στον φρούραρχο και στελέχη της φρουράς, κατηγορώντας τους ότι την καλύπτουν και καλώντας την Αστυνομία.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επικαλέστηκε μήνυση που έχει υποβάλει κατά της δημοσιογράφου και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης-ισχυρισμός που τελεί υπό δικαστική διερεύνηση- υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να της επιτρέπεται η είσοδος στο Κοινοβούλιο.

Αποτέλεσμα της αναστάτωσης ήταν η κλήση της Άμεσης Δράσης. Η Βασιλική Πολύζου συνοδεύτηκε από τον φρούραρχο στην έξοδο και, επειδή δεν έφερε μαζί της αστυνομική ταυτότητα, μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων, όπου μετέβη στη συνέχεια και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την παρεμπόδιζε παράνομα να αποχωρήσει από το κυλικείο και προανήγγειλε νέες νομικές ενέργειες για παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και κακουργηματική βιντεοσκόπηση, ζητώντας παράλληλα να κινηθεί η διαδικασία του αυτόφωρου.

Αντίθετα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα περί του επεισοδίου, επιμένοντας ότι η παρουσία της δημοσιογράφου στον χώρο της φρουράς ήταν παράτυπη και κάνοντας λόγο για «θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή».

Αντιπαράθεση στην Ολομέλεια και το αυστηρό μήνυμα Κακλαμάνη

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στους διαδρόμους και το Αστυνομικό Τμήμα, αλλά μεταφέρθηκε λίγο αργότερα και στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε εκ νέου στη δημοσιογράφο, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα από αυτό με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες στο παρελθόν.

Στη συζήτηση παρενέβη ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία της Βασιλικής Πολύζου εμφανίζονταν στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος ως υποψήφιας στις ευρωεκλογές του 2024, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά πως «πέσαμε θύματα απάτης». Σημειώνεται πως η δημοσιογράφος έχει προσφύγει παράλληλα στην Επιθεώρηση Εργασίας, διεκδικώντας δεδουλευμένες αποδοχές από φορέα που υποστηρίζει ότι συνδέεται με το κόμμα, κάτι που η άλλη πλευρά αρνείται.

Το επεισόδιο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της», δήλωσε χαρακτηριστικά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, γνωστοποιώντας ότι έδωσε σαφείς οδηγίες στον φρούραρχο. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την πλήρη στήριξη του Προεδρείου, τονίζοντας ότι μόνον η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει το δικαίωμα να ζητά έλεγχο ταυτοπροσωπίας εντός του κτηρίου.