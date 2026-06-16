Μετά από μια μακρά αυτεπάγγελτη έρευνα που διήρκεσε σχεδόν 3,5 χρόνια, η Ανεξάρτητη Αρχή της Κύπρου παρέδωσε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, στη δημοσιότητα μια λεπτομερή έκθεση, η οποία βασίστηκε στις αποκαλύψεις του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη.

Στο πολυσέλιδο έγγραφο, η Αρχή εντοπίζει ενδείξεις για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, μαζί με κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεών του, νομικούς και επιχειρηματίες.

Η «Μαύρη Λίστα» των προσώπων και τα πιθανά αδικήματα

Στο πόρισμα κατονομάζονται 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία αποδίδεται συγκεκριμένη περιπτωσιολογία αδικημάτων:

Πολιτικά Πρόσωπα & Κρατικοί Αξιωματούχοι

Νίκος Αναστασιάδης (Τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Αντιμετωπίζει συνολικά 7 περιπτώσεις αδικημάτων. Συγκεκριμένα: 3 περιπτώσεις για Εμπορία Επηρεασμού, 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα) και 3 περιπτώσεις για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Αντιμετωπίζει συνολικά 7 περιπτώσεις αδικημάτων. Συγκεκριμένα: 3 περιπτώσεις για Εμπορία Επηρεασμού, 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα) και 3 περιπτώσεις για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος. Νίκος Κουγιάλης (Πρώην Υπουργός Γεωργίας): 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα).

1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα). Γιώργος Βαρνάβα (Τέως Βουλευτής): 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος.

1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα) ή απόπειρα διάπραξης αδικήματος. Ρίκκος Ερωτοκρίτου (Τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας): 2 περιπτώσεις για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα).

2 περιπτώσεις για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα). Έυα Ρωσσίδου Παπακυριακού (Τέως Προϊσταμένη ΜΟ.Κ.Α.Σ.): 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας ή απόπειρα και 1 περίπτωση για Παραμέληση Υπηρεσιακού Καθήκοντος.

1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας ή απόπειρα και 1 περίπτωση για Παραμέληση Υπηρεσιακού Καθήκοντος. Ιωάννης Σωτηριάδης (Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας): 1 περίπτωση για Κατάχρηση Εξουσίας (Πλημμέλημα).

Νομικοί, Εταιρείες & Επιχειρηματίες

Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι»: 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού και 1 περίπτωση για Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού και 1 περίπτωση για Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στάθης Λέμης & Φάνος Φιλίππου (Συνέταιροι της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας): Από 2 περιπτώσεις έκαστος (Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων).

Από 2 περιπτώσεις έκαστος (Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων). Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (Ρώσος Μεγιστάνας): 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού.

1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού. Χάρης Σολομωνίδης (Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου): 1 περίπτωση για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, 1 για Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και 1 για Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.

1 περίπτωση για Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, 1 για Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και 1 για Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους. Α. Νεοκλέους & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. (Δικηγορική Εταιρεία): 1 περίπτωση για Δεκασμό, 1 για Συναλλαγές διαφθοράς και 1 για Ενεργό δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων (Εταιρική Ευθύνη).

1 περίπτωση για Δεκασμό, 1 για Συναλλαγές διαφθοράς και 1 για Ενεργό δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων (Εταιρική Ευθύνη). Παναγιώτης Νεοκλέους (Δικηγόρος): 1 περίπτωση για Συνωμοσία προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.

1 περίπτωση για Συνωμοσία προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης. Ανδρέας Χ”Κυριάκος: 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού.

1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού. Ευθύμιος Μπουλούτας (Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας): 1 περίπτωση για Εμπορία Επηρεασμού και 1 για Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί επίσημα από το πρωί για τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η αρμόδια Αρχή, αξιοποιώντας τις νομικές της αρμοδιότητες, εξέτασε περισσότερους από 150 μάρτυρες, πριν καταλήξει στα τελικά συμπεράσματα.

Το ιστορικό της έρευνας

Η υπόθεση άνοιξε τον Αύγουστο του 2022, όταν ο Μακάριος Δρουσιώτης εξέδωσε το βιβλίο των 281 σελίδων, εξαπολύοντας κατηγορίες για θεσμική διαφθορά.

Αν και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε μόλις αναλάβει καθήκοντα τον Ιούλιο του 2022, και οι σχετικοί κανονισμοί θεσπίστηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οι πολιτικές εξελίξεις επιτάχυναν τις διαδικασίες:

Τον Νοέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης απέστειλε επιστολή ζητώντας αυτεπάγγελτη έρευνα, ενώ στις 29 Νοεμβρίου του 2022 ο τότε Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, απαντώντας στις πιέσεις, απέστειλε και ο ίδιος επιστολή ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας για να «λάμψει η αλήθεια».