Περισσότερο σόου, παρά κατάθεση θύμιζε η χθεσινή εξέταση του «Φραπέ» (κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ειρωνείες, οι κόντρες με τους βουλευτές, οι απειλές και οι επικλήσεις στο… δικαίωμα της σιωπής, όρισαν τη ροή των εργασιών, όπου ο «Τζιτζής» δεν έδωσε καμία απάντηση.

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα από τις ερωτήσεις που έθεσε ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος (Νέα Αριστερά) και τις πληροφορίες που απέσπασε (ή μάλλον δεν απέσπασε) από τον Ξυλούρη, ο οποίος πλέον ελέγχεται για ψευδή κατάθεση και απείθεια.

Η αναφορά στο Τζόκερ

Οι ειρωνείες του «Φραπέ» κορυφώθηκαν όταν ο κ. Ηλιόπουλος ρώτησε για τον Μάκη Βορίδη και εν συνεχεία για το Τζόκερ.

Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε σε διάλογο της δικογραφίας πως εάν είχατε σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχατε δώσει ένα πενηντάρι σε δικηγόρους και τώρα θα ήσασταν έξω. Πώς κοστολογείτε την υπηρεσία;

Γιώργος Ξυλούρης: Κοιτάχτε το ποινικό μου μητρώο να δείτε εάν έχω τέτοιες ιστορίες…

Νάσος Ηλιόπουλος: Κάνατε έρευνα αγοράς; Ήταν φιλική τιμή;

Γιώργος Ξυλούρης: Απάντησα.

Νάσος Ηλιόπουλος: Με τον Μάκη Βορίδη βρεθήκατε;

Γιώργους Ξυλούρης: Ούτε βρεθήκαμε, ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Από όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμιλήσαμε.

Νάσος Ηλιόπουλος: Τζόκερ παίξατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω Τζόκερ.

Νάσος Ηλιόπουλος: Θα μας πείτε πέντε αριθμούς;

Γιώργος Ξυλούρης: Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

«Ταξιτζής έφτιαξε το υπόμνημα»

Νωρίτερα ακόμα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς εξήγησε στον Γιώργο Ξυλούρη ότι δεν έχει δικαίωμα στη… σιωπή, εφόσον δεν κατηγορείται ακόμα για κάτι.

Νάσος Ηλιόπουλος: Ο νομικός που σας έφτιαξε το υπόμνημα δεν σας είπε ότι δεν έχετε δικαίωμα στη σιωπή, αφού δεν κατηγορείστε;

Γιώργος Ξυλούρης: Ένας ταξιτζής μου το έφτιαξε το υπόμνημα.

Νάσος Ηλιόπουλος: Ένας ταξιτζής σας έφτιαξε το υπόμνημα; Μάλιστα.

Δείτε ολόκληρο τον διάλογο του Νάσου Ηλιόπουλο με τον Γιώργο Ξυλούρη: