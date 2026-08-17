Με αφορμή την χθεσινή προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε ανακήρυξη για θαλάσσια πάρκα κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως σημειώνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, κατέθεσαν γραπτή ερώτηση σήμερα Δευτέρα 17/08, προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας.

Ζητούν να πληροφορηθούν: «Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας;»

Όπως σημειώνουν «τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο τουρκικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας“, δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Επισημαίνουν πώς η τουρκική ανακήρυξη των δύο αυτών «Θαλασσίων Πάρκων» έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO των σχετικών χαρτών πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και νέων προκλήσεων που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση.

Τονίζουν ότι ακυρώνουν στην πράξη την πολιτική των «ήρεμων νερών», και ρωτούν την ύπατη εκπρόσωπο για την Εξωτερική πολιτική και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Υπενθυμίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει τόσο τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και την Ελληνική Κυβέρνηση για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης.

«Με αίσθημα ευθύνης ζητούμε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να τοποθετηθούν και από την Ελληνική Κυβέρνηση να απαντήσει θεσμικά στην νέα πρόκληση, η οποία αποτελεί πλέον την εφαρμογή στο πεδίο του κυοφορούμενου από καιρό αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, για το οποίο προειδοποιήσαμε έγκαιρα. Καμία ολιγωρία και καμία υποβάθμιση της νέας αυτής πρόκλησης δεν δικαιολογείται», επισημαίνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.