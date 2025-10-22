Ο πολιτικός αναλυτής Νίκος Καρδούλας, ανάρτησε στο Facebook τα ποσοστά, τις απώλειες και τις έδρες των κομμάτων αν υπήρχαν τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, σύμφωνα με τις μετακινήσεις των πολιτών από τα υπάρχοντα κόμματα στα τρία νέα πιθανά κόμματα, άσχετα με ποιο κόμμα ψήφισαν στην πρόθεση ψήφου, της δημοσκόπησης της εταιρείας Marc και γράφει στην ανάρτησή του:

Η εταιρεία Marc παρουσίασε χθες (21/10/25) στον ΑΝΤ1 το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, η οποία αφορούσε την απήχηση των κομμάτων Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, αν υπήρχαν.

Η εταιρεία παρουσίασε το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν οι πολίτες τα τρία νέα πιθανά κόμματα, με τους πολίτες να απαντούν «Σίγουρα ΝΑΙ» ή «Μάλλον ΝΑΙ» ή «Μάλλον ΟΧΙ» ή «Σίγουρα ΟΧΙ». Επίσης, παρουσίασε τις μετακινήσεις των πολιτών από τα υπάρχοντα κόμματα, στα τρία νέα πιθανά κόμματα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου της ίδιας δημοσκόπησης, με τους πολίτες να απαντούν «Σίγουρα ΝΑΙ» ή «Μάλλον ΝΑΙ» θα ψήφιζαν τα νέα πιθανά κόμματα, άσχετα με ποιο κόμμα ψήφισαν στην πρόθεση ψήφου.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την απάντηση των πολιτών, που ήδη ψήφισαν κάποιο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, ότι θα ψήφιζαν «Σίγουρα ΝΑΙ» τα τρία νέα πιθανά κόμματα, υπολογίστηκαν τα νέα ποσοστά των κομμάτων, οι απώλειές τους σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου της ίδιας δημοσκόπησης και οι πιθανές έδρες των κομμάτων, που απεικονίζοντα στο συνημμένο πίνακα.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν είναι:

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παραμένει πρώτο κόμμα (28%), με απώλειες λόγω μετακίνησης των ψηφοφόρων της σε σχέση με την εκτίμηση ψήφου 2,5%, ενώ δεύτερο είναι το πιθανό κόμμα ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ (15,1%), τρίτο το πιθανό κόμμα ΤΣΙΠΡΑ (10,2%) και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ (7,9%).

Τις μεγαλύτερες απώλειες των ποσοστών της εκτίμησης ψήφου της εν λόγω δημοσκόπησης, λόγω μετακίνησης των ψηφοφόρων στα τρία νέα πιθανά κόμματα, παρουσίασαν το ΠΑΣΟΚ με απώλεια 6,1%, την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με απώλεια 6,0%, τον ΣΥΡΙΖΑ με απώλεια 5,8% και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με απώλεια 5,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, που σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της εταιρείας εισέρχονταν στη Βουλή, δεν εισέρχονται πλέον.

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας