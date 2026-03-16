Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε τη Δευτέρα την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντι-drone, συνολικού κόστους περίπου 3 δισ. ευρώ, καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών F‑16.

Το συνολικό κόστος των δύο προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 4 δισ. ευρώ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κυβέρνηση έχει θέσει ως απόλυτη εθνική προτεραιότητα την ενίσχυση της αεράμυνας, με στόχο τη δημιουργία ενός αντιβαλλιστικού, αντιαεροπορικού και αντι-drone θόλου, γνωστού ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στο ίδιο πακέτο εξοπλιστικών περιλαμβάνονται: η αναβάθμιση των 38 F‑16 Block 50 σε Viper, συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και συμβάσεις Εν-Συνεχεία-Υποστήριξης (Follow on Support) για τη συνεχή υποστήριξη των συστημάτων.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών, με σχέδια για την επιχειρησιακή ένταξη των F‑35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αναβάθμισης αεράμυνας του Γενικού Επιτελείου Στρατού εγκρίθηκε στην κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλισμών και Συμβάσεων με θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν «παρών», ενώ το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.