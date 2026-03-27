Τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδα για ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης συνόρων υπογραμμίζει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνεται, «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των κοινοτήτων μας και την προστασία των συνόρων μας».

Στο πλαίσιο αυτό, εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας ενημέρωσαν Έλληνες αξιωματούχους του υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή CBP Home, μια δωρεάν πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποστηρίζει την «αξιοπρεπή εθελοντική αποχώρηση».

Παράλληλα, ειδικοί από τις δύο χώρες αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.