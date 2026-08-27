Τον ιδιαίτερο δεσμό που συνδέει τους Ισραηλινούς με την Ελλάδα ανέδειξε σε πρόσφατη ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η νέα Πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα μας, Πνινάτ Γιανάι, υπογραμμίζοντας πως μερικές φορές η διπλωματία δεν ασκείται μόνο σε επίσημα γραφεία, αλλά μπορεί να ξεκινήσει γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος ή ακόμα και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.

Μοιραζόμενη στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές που πέρασε στη Μύκονο μαζί με σχεδόν τριάντα μέλη της οικογένειάς της, η διπλωμάτης περιέγραψε πώς ακόμα και ο 82χρονος πατέρας της αφέθηκε στους ρυθμούς της νησιώτικης φιλοξενίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος — ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα.

Και αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς μου βρεθήκαμε στη Μύκονο για αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.

Πλεύσαμε στα υπέροχα γαλάζια νερά με γιοτ, απολαύσαμε τα μαγευτικά τοπία, ανακαλύψαμε την υπέροχη ελληνική κουζίνα, χορέψαμε σε τοπική ταβέρνα και, φυσικά, αγκαλιάσαμε το ελληνικό πνεύμα σπάζοντας και μερικά ακόμα πιάτα.

Ακόμη και ο 82χρονος πατέρας μου — που ήταν διευθυντής σχολείου και συνήθως ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος — έγινε ένα με τα παιδιά και τα εγγόνια του και χόρεψε στην ταβέρνα .

Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας.

Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα. Τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πολιτισμό της, το φαγητό της, τα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της.

Το 2025, η Ελλάδα υποδέχθηκε 743.841 επισκέπτες από το Ισραήλ — αριθμός-ρεκόρ και σχεδόν 20% υψηλότερος από την προηγούμενη χρονιά.

Ως ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης: να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερους Ισραηλινούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα, να ενισχύσουμε τον τουρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρουμε τους δύο λαούς μας ακόμη πιο κοντά.

Γιατί ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς.

Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους.

Είναι φιλίες που δημιουργούνται.

Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον.

Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σύνδεση μοιάζει ήδη με οικογένεια.»