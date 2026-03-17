Η υφυπουργός για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενα Ράπτη, ανακοίνωσε μια νέα καμπάνια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών σχετικά με το λεγόμενο «χάπι βιασμού». Η πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα απευθύνεται σε κορίτσια και νεαρές γυναίκες ηλικίας 15 έως 25 ετών.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, την οποία συνδιοργάνωσε η κ. Ράπτη μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών (αρμόδιο για τη Μακεδονία και τη Θράκη) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός, η ανάγκη για τη συγκεκριμένη καμπάνια προέκυψε έπειτα από μαρτυρία κοινωνιολόγου σε συμβουλευτικό κέντρο του δικτύου υποστήριξης του υπουργείου. Όπως επισημάνθηκε, από δεκαπέντε καταγεγραμμένα περιστατικά βιασμού, τα έντεκα συνδέονταν με τη χρήση του λεγόμενου «χαπιού βιασμού». Πρόκειται για ουσίες που μπορεί να εμφανίζονται σε μορφή σκόνης ή υγρού και να προστίθενται σε ποτά, προκαλώντας απώλεια συνείδησης ή αδυναμία αντίδρασης στο θύμα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσίαζαν παρόμοια χαρακτηριστικά: νεαρές γυναίκες, κυρίως φοιτήτριες, οι οποίες βρίσκονταν σε χώρους διασκέδασης ή ακόμη και σε πανεπιστημιακό περιβάλλον. Μετά την κατανάλωση ενός ποτού μαζί με τον δράστη, ένιωθαν έντονη αδυναμία ή απώλεια αισθήσεων και αργότερα συνειδητοποιούσαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Η κ. Ράπτη σημείωσε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δράστης προσπαθούσε την επόμενη ημέρα να επικοινωνήσει ξανά με το θύμα και να προτείνει νέα συνάντηση, επιχειρώντας να παρουσιάσει το περιστατικό ως συναινετική σεξουαλική επαφή. Η τακτική αυτή συχνά δημιουργεί επιπλέον σύγχυση και ψυχολογική πίεση στο θύμα.

Βασικός στόχος της καμπάνιας είναι να αναδειχθεί το φαινόμενο, να αυξηθεί η ενημέρωση των νέων γυναικών και να ενισχυθεί η πρόληψη. Όπως υπογράμμισε η υφυπουργός, η ευθύνη για τέτοιες πράξεις ανήκει αποκλειστικά στον δράστη, ωστόσο είναι σημαντικό τα κορίτσια να γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους και πώς να αντιδρούν ή να ζητούν βοήθεια σε περίπτωση που βρεθούν σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Παράλληλα, η κ. Ράπτη παρουσίασε τις δράσεις του υπουργείου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς και η απονομή του Σήμα Ισότητας και του Σήμα Διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις που προωθούν ίσες ευκαιρίες και συμπερίληψη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο, όπως διευκρινίστηκε, αναμένεται να εφαρμοστεί καθολικά σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις μητέρες ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας ή να επιστρέψουν σε αυτή μετά τη γέννηση ενός παιδιού, έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης με τους άνδρες.

Ολοκληρώνοντας, η υφυπουργός τόνισε ότι η ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία συνδέονται άμεσα με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου. Η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Κ.Γκιουλέκας: Πρέπει να σταθούμε στο πλάι της γυναίκας με έμπρακτο τρόπο

Η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει και υλοποιεί σημαντικές δράσεις με πίστη πραγματικά ότι πρέπει να σταθούμε στο πλάι της γυναίκας με έμπρακτο τρόπο, επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Γκιουλέκας.

«Δεν μπορούσα να κατανοήσω όταν ήμουν νεότερος τον φεμινιστικό αγώνα των γυναικών, διότι δεν καταλάβαινα πώς είναι δυνατόν να κάνει αγώνα η γυναίκα για την ισότητα. Και βέβαια ήταν ένας πολύ δίκαιος αγώνας, γιατί τα στερεότυπα υπάρχουν. Αλλά όταν η γυναίκα φέρνει τη ζωή στον κόσμο, είναι δυνατόν να προσπαθεί να πείσει ότι είναι ίση με τον άντρα; Ο άντρας πρέπει να προσπαθεί να πείσει ότι είναι ίσος με τη γυναίκα, γιατί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γεννήσουμε, η γυναίκα όμως τίκτει, φέρνει στον κόσμο τη ζωή κι αυτό είναι ό, τι πιο σημαντικό», ανάφερε ο υφυπουργός.

«Πράγματι είναι θέμα δημοκρατίας το ζήτημα της ισότητας, θα έλεγα όμως ότι παράλληλα με αυτό είναι και θέμα πολιτισμού», πρόσθεσε, παρατηρώντας ότι στη σύγχρονη κοινωνία «η γυναίκα καλείται να υπηρετήσει πολλούς ρόλους και αυτό κάνει τη θέση της πολύ πιο δύσκολη, καθώς η γυναίκα πρέπει να είναι μάνα, πρέπει να είναι σύντροφος, πρέπει να είναι σύζυγος, πρέπει να είναι επαγγελματίας, πρέπει να είναι πετυχημένη».

Ο κ. Γκιουλέκας στάθηκε στο παράδειγμα τριών γυναικών που τον επηρέασαν στη ζωή του. «Έμαθα πάρα πολλά από αυτές τις γυναίκες», είπε, μιλώντας για τη Σοφία Βέμπο που «όταν έβλεπα αυτή τη γυναίκα δε δυσκολευόμουν καθόλου να καταλάβω πως γράφτηκε το Έπος του 1940», την εγγονή του Παύλου Μελά, τη γλύπτρια Ναταλία Μελά, που «είχε έναν τέτοιο δυναμισμό που όταν τον έβλεπες καταλάβαινες ότι το DNA των Ελλήνων κυλάει μέσα στις φλέβες της» και την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, που «όταν την άκουγες να μιλάει για το Βυζάντιο, τότε καταλάβαινες σε ποια πραγματικά προικισμένη γενιά ανήκουμε εμείς οι Έλληνες».

Στην εκδήλωση παρέστησαν -μεταξύ άλλων- οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Κούβελας, Μιχάλης Κουρδάκης, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.