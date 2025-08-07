Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τίθενται δημοσιεύματα σχετικά με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υποψήφια βουλευτής του κόμματος στο νομό Κοζάνης, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της.

Στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται προς διερεύνηση δημοσιεύματα ενημερωτικής ιστοσελίδας για την υπόθεση.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων και η κα Σεμερτζίδου.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής διέψευσε την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, τα επίμαχα δημοσιεύματα, μιλώντας για «άδικη και στοχευμένη επίθεση, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές».

«Δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία Αρχή»

Η κα Σεμερτζίδου και ο σύντροφό της, φαίνεται να έχουν λάβει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η ίδια διέψευσε τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Η πολιτεύτρια από την Κοζάνη ανέφερε συγκεκριμένα ότι «μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία Αρχή, ούτε εμάς, ούτε την οικογένειά μας. Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

Όσον αφορά την περίφημη Ferrari της, η οποία έχει προκαλέσει ντόρο καθώς πολλοί αμφισβητούν τη συμβατότητά του πολυτελούς αυτοκινήτου με τα δηλωμένα εισοδήματά της, η κα Σεμερτζίδου απάντησε: «Η οικογένεια του Χρήστου είναι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφοι και αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές οικογένειες στην περιοχή, με μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Ως αγροκτηνοτροφική οικογένεια, που δραστηριοποιείται με το συγκεκριμένο επάγγελμα ως κύριο βιοποριστικό μέσο, έχουμε λάβει τις νόμιμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας αναλογούν. Τη Ferrari την έχει αγοράσει ο σύντροφός μου από το 2004 και δεν την έχουμε κρύψει. Κάθε προσπάθεια να μας δυσφημήσουν είναι απορριπτέα και άδικη».

Σύζυγος Σεμερτζίδου: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές»

Ο Χρήστος Μαγειρίας, σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, επίσης διέψευσε δημόσια τα όσα του καταλογίζονται. «Είμαι εντελώς καθαρός και εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός», δήλωσε στο STAR.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις, ο κ. Μαγειρίας είπε: «Είναι πραγματικότητα, δεν το αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο».

«Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα… Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές και ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», καταλήγει.