Προκαταρκτική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνέντευξη- podcast.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει εκτελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

Νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο με την συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη, στο οποίο μιλάει για χρήση ναρκωτικών, κατά το παρελθόν, ζητώντας να το μελετήσει και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενα αδικήματα.

Πριν λίγες ημέρες ο Γιάνης Βαρουφάκης στο podacast της Γαίας Μερκούρη, αναφέρθηκε στη χρήση ναρκωτικών που έχει κάνει στο παρελθόν λέγοντας ότι «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Έπειτα ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είπε:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».