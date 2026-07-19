Σε μια νέα προκλητική τοποθέτηση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, επαναφέροντας το αφήγημα περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη. Αυτή τη φορά, η Άγκυρα στρέφει τα βέλη της κατά της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή λειτουργίας οκτώ μειονοτικών δημοτικών σχολείων, μια απόφαση που ελήφθη λόγω του εξαιρετικά χαμηλού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την ελληνική απόφαση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση των σχολικών μονάδων σε 76 αποτελεί πλήγμα για την εκπαίδευση της μειονότητας.

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης εντάσσονται σε μια ευρύτερη, συστηματική προσπάθεια περιορισμού των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της περιοχής. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν ευθέως τους όρους της Συνθήκης της Λωζάννης.

Στην ίδια ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά καλεί την Αθήνα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και τις συστάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Ο Κετσελί κατηγόρησε την Ελλάδα ότι αποφεύγει να εφαρμόσει δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τα δικαιώματα της μειονότητας στη Θράκη.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.