Εντυπωσιακή εκτίναξη του συνολικού πλούτου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται τα τελευταία τρία χρόνια και σίγουρα μετά την περίοδο της πανδημίας, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα υπόλοιπα κόμματα.

Συγκεκριμένα, οι «γαλάζιοι» βουλευτές δήλωναν συνολικά 90.965.491 ευρώ το 2019, ποσό που ανέβηκε σε 99.896.504 ευρώ το 2020, εκτοξεύτηκε στα 121.205.155 ευρώ το 2021, έφτασε τα 126.153.430 ευρώ το 2022, και κορυφώθηκε στα 141.675.812 ευρώ το 2023.

Η ανοδική αυτή πορεία καταδεικνύει σημαντική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών της ΝΔ μέσα σε πέντε χρόνια, φέρνοντας το κόμμα στην κορυφή της σχετικής κατάταξης με μεγάλη διαφορά από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέχουν συνολικά 1.636 ακίνητα, σύμφωνα με τα πόθεν έσχες που έχουν δηλώσει.

Πρόκειται για αριθμούς που όχι μόνο προκαλούν ερωτηματικά, αλλά αποτελούν και πρόκληση για τους πολίτες, που παλεύουν καθημερινά να βγάλουν τον μήνα και μετά τις 15 δεν βρίσκουν λύση ώστε να αντιμετωπίσουν βασικά έξοδα, όπως η διατροφή.

Με μια απλή διαίρεση, διαπιστώνει κανείς ότι κάθε βουλευτής της ΝΔ κατέχει κατά μέσο όρο περίπου 17,4 ακίνητα. Σε μια εποχή που χιλιάδες νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα σπίτι, και που οι ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, αυτή η συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας στα χέρια λίγων προκαλεί.

Δείτε τώρα την καμπύλη μεταβολής του αριθμού των ακινήτων υπό ιδιοκτησία βουλευτών της ΝΔ.

Παρατηρούμε την ανοδική πορεία του αριθμού από το 2019 οπότε κυβερνά η Νέα Δημοκρατία έως το 2023.

Από 2100 περίπου ακίνητα συνολικά φθάνουμε τα 2600 ακίνητα το 2023.

Για τον πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

• Εισόδημα: 70.456 ευρώ

• Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια

• Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια

• Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη – Γιάννενα – Κυκλάδες

• Οχήματα: 2

• Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

• Δάνεια: 160.560 ευρώ

Από εκεί και πέρα ο κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος δηλώνει την ακόλουθη περιουσιακή κατάσταση, σύμφωνα με το παρακολουθητικό εργαλείο μεταβολών vouliwatch.gr, το οποίο χρησιμοποιείται συλλήβδην από το ελληνικά ΜΜΕ, και αφορά σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά, οικόπεδα και αγροτεμάχια ως εξής:

Αβραμόπουλος Δημήτριος 9 ακίνητα

Αγαπηδάκη Ειρήνη 3 ακίνητα

Αθανασίου Χαράλαμπος 16 ακίνητα

Ακτύπης Διονύσιος 12 ακίνητα

Αλεξοπούλου Χριστίνα 20 ακίνητα

Αμανατίδης Γεώργιος 15 ακίνητα

Αμυράς Γιώργος 6 ακίνητα

Αναστασιάδης Σάββας 6 ακίνητα

Ανδριανός Ιωάννης 44 ακίνητα

Αντωνιάδης Ιωάννης 8 ακίνητα

Αντωνίου Μαρία 4 ακίνητα

Αραμπατζή Φωτεινή 4 ακίνητα

Αυγενάκης Γεώργιος 10 ακίνητα

Αυγερινοπούλου Διονυσία κανένα ακίνητο

Βαγιωνάς Γιώργος 11 ακίνητα

Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης 44 ακίνητα

Βαρτζόπουλος Δημήτρης 20 ακίνητα

Βασιλειάδης Λάκης 20 ακίνητα

Βλάσης Κωνσταντίνος 10 ακίνητα

Βλαχάκος Νικόλαος 14 ακίνητα

Βλάχος Γεώργιος 40 ακίνητα

Βολουδάκη Σέβη 33 ακίνητα

Βορίδης Μάκης 2 ακίνητα

Βούλτεψη Σοφία 11 ακίνητα

Βρεττάκος Γιώργος 11 ακίνητα

Βρούτσης Ιωάννης 13 ακίνητα

Βρυζίδου Παρασκευή 23 ακίνητα

Γεραπετρίτης Γιώργος 9 ακίνητα

Γεωργαντάς Γιώργος 12 ακίνητα

Γεωργιάδης Άδωνις 11 ακίνητα

Γιαννάκης Στέργιος 14 ακίνητα

Γιάτσιος Ιωάννης 2 ακίνητα

Γιόγιακας Βασίλειος 15 ακίνητα

Γιώργος Ιωάννης 9 ακίνητα

Γκίκας Στέφανος 8 ακίνητα

Γκιουλέκας Κωνσταντίνος 10 ακίνητα

Γκολιδάκης Διαμαντής 11 ακίνητα

Δαβάκης Αθανάσιος 16 ακίνητα

Δεληκάρη Αγγελική 26 ακίνητα

Δένδιας Νικόλαος 22 ακίνητα

Δερμετζόπουλος Χρήτος 5 ακίνητα

Δήμας Χρήστος 11 ακίνητα

Δημοσχάκης Αναστάσιος 5 ακίνητα

Διγαλάκης Βασίλειος 6 ακίνητα

Ευθυμίου Άννα 3 ακίνητα

Ζαχαράκη Σοφία 3 ακίνητα

Ζεμπίλης Αθανάσιος 2 ακίνητα

Θεοδωρικάκος Παναγιώτης 22 ακίνητα

Θεοχάρης Χάρης 7 ακίντα

Ιατρίδη Μίκα 23 ακίνητα

Καββαδάς Αναστάσιος 12 ακίνητα

Καιρίδης Δημήτρης 17 ακίνητα

Κακλαμάνης Νικήτας 1 ακίνητο

Καλαφάτης Σταύρος 19 ακίνητα

Καλλιάνος Ιωάννης 4 ακίνητα

Καλογερόπουλος Δημήτρης 15 ακίνητα

Καλογιάννης Σταύρος 19 ακίνητα

Καπετάνος Χρήστος 14 ακίνητα

Καππάτος Παναγής 45 ακίνητα

Καραγκούνης Κωνσταντίνος 3 ακίνητα

Καραμανλή Άννα 3 ακίνητα

Καραμανλής Κώστας 19 ακίνητα

Καραμανλής Κωνσταντίνος 19 ακίνητα

Καραμπατσώλη Κωνσταντίνα 5 ακίνητα

Καράογλου Θεόδωρος 12 ακίνητα

Καρασμάνης Γεώργιος 13 ακίνητα

Κατσανιώτης Ανδρέας 7 ακίνητα

Κατσαφάδος Κωνσταντίνος 18 ακίνητα

Καφούρος Μάρκος 15 ακίνητα

Κελέτσης Σταύρος 8 ακίνητα

Κέλλας Χρήστος 32 ακίνητα

Κεραμέως Νίκη 25 ακίνητα

Κεφαλά Μαρία 2 ακίνητα

Κεφαλογιάννη Όλγα 40 ακίνητα

Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος 2 ακίνητα

Κεφαλογιάννης Ιωάννης 48 ακίνητα

Κικίλιας Βασίλειος 25 ακίνητα

Κόλλιας Κωνσταντίνος 10 ακίνητα

Κόνσολας Εμμανουήλ 4 ακίνητα

Κοντογιώργος Κωνσταντίνος 8 ακίνητα

Κοτρωνιάς Γεώργιος 5 ακίνητα

Κούβελας Δημήτριος 22 ακίνητα

Κουλκουδίνας Σπύρος κανένα ακίνητο

Κουμουτσάκος Γεώργιος 2 ακίνητα

Κουτσούμπας Ανδρέας κανένα ακίνητο

Κρητικός Νεοκλής 5 ακίνητα

Κτιστάκης Ελευθέριος 32 ακίνητα

Κυρανάκης Κωνσταντίνος 6 ακίνητα

Κυριαζίδης Δημήτριος 20 ακίνητα

Κυριάκης Σπυρίδων 4 ακίνητα

Κώτσηρας Γεώργιος 11 ακίνητα

Κωστός Γεώργιος 10 ακίνητα

Λαζαρίδης Μακάριος 4 ακίνητα

Λαμπρόπουλος Ιωάννης 10 ακίνητα

Λεονταρίδης Θεόφιλος 19 ακίνητα

Λιάκος Ευάγγελος 2 ακίνητα

Λιβανός Μιχαήλ 3 ακίνητα

Λιβανός Σπήλιος 18 ακίνητα

Λιούπης Αθανάσιος 17 ακίνητα

Λιούτας Αθανάσιος 3 ακίνητα

Λοβέρδος Γιάννης 4 ακίνητα

Λυτρίβη Ιωάννα 4 ακίνητα

Μακρή Ζέττα 13 ακίνητα

Παπαδημητρίου Μάνη 18 ακίνητα

Μαντάς Περικλής 8 ακίνητα

Μανωλάκος Νικόλαος 6 ακίνητα

Μαραβέγιας Κωνσταντίνος 10 ακίνητα

Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος 4 ακίνητα

Μαρκόπουλος Δημήτρης 20 ακίνητα

Μαρτίνου Γεωργία 107 ακίνητα

Μελάς Ιωάννης 14 ακίνητα

Μηταράκης Νότης 23 ακίνητα

Μονογυιού Αικατερίνη 2 ακίνητα

Μπακογιάννη Ντόρα 24 ακίνητα

Μπαραλιάκος Ξενοφών 10 ακίνητα

Μπαρτζώκας Αναστάσιος 3 ακίνητα

Μπίζιου Στέλλα 8 ακίνητα

Μπλούχος Κωνσταντίνος 6 ακίνητα

Μπούγας Ιωάννης 8 ακίνητα

Μπουκώρος Χρήστος 2 ακίνητα

Μπούρας Αθανάσιος 20 ακίνητα

Μπουτσικάκης Χριστόφορος κανένα ακίνητο

Νικολακόπουλος Ανδρέας 29 ακίνητα

Οικονόμου Τζίνα 13 ακίνητα

Οικονόμου Βασίλειος 19 ακίνητα

Οικονόμου Ιωάννης 23 ακίνητα

Παναγιωτόπουλος Νικόλαος 3 ακίνητα

Παπαδημητρίου Χαράλαμπος 10 ακίνητα

Παπαδόπουλος Μιχάλης 7 ακίνητα

Παπαθανάσης Αθανάσιος 18 ακίνητα

Παπαθανάσης Νικόλαος 18 ακίνητα

Παπάς Θεοφάνης 14 ακίνητα

Παπασωτηρίου Σταύρος 3 ακίνητα

Παππάς Ιωάννης 6 ακίνητα

Πασχαλίδης Ιωάννης 25 ακίνητα

Πάτσης Ανδρέας 10 ακίνητα

Πιερρακάκης Κυριάκος 13 ακίνητα

Πικραμένος Παναγιώτης 12 ακίνητα

Πιπιλή Φωτεινή 12 ακίνητα

Πλακιωτάκης Ιωάννης 15 ακίνητα

Πλεύρης Αθανάσιος 27 ακίνητα

Πνευματικός Σπυρίδων 22 ακίνητα

Ράπτη Ελένη 22 ακίνητα

Ράπτη Ζωή 3 ακίνητα

Ρουσόπουλος Θεόδωρος 17 ακίνητα

Σαλμάς Μάριος 11 ακίνητα

Σαμαράς Αντώνης 17 ακίνητα

Σενετάκης Μάξιμος 10 ακίνητα

Σιμόπουλος Ευστράτιος 8 ακίνητα

Σκόνδρα Ασημίνα 11 ακίνητα

Σκρέκας Κωνσταντίνος 1 ακίνητο

Σκυλακάκης Θεόδωρος 30 ακίνητα

Σούκουλη Μαρία 16 ακίνητα

Σπανάκης Βασίλειος 10 ακίνητα

Σπάνιας Αριστοτέλης 36 ακίνητα

Σταικούρας Χρήστος 20 ακίνητα

Σταμάτης Γεώργιος 3 ακίνητα

Σταμενίτης Διονύσιος 11 ακίνητα

Στεφανάδης Χριστόδουλος 19 ακίνητα

Στυλιανίδης Ευριπίδης 29 ακίνητα

Στυλιανίδης Χρήστος 6 ακίνητα

Στύλιος Γεώργιος 5 ακίνητα

Συρεγγέλα Μαρία 9 ακίνητα

Συρίγος Άγγελος 25 ακίνητα

Ταγαράς Νικόλαος 12 ακίνητα

Ταραντίλης Χρήστος 10 ακίνητα

Τασούλας Κωνσταντίνος 10 ακίνητα

Τζαβάρας Κωνσταντίνος 9 ακίνητα

Τζηκαλάγιας Ζήσης 9 ακίνητα

Τραγάκης Ιωάννης 4 ακίνητα

Τριαντόπουλος Χρήστος κανένα ακίνητο

Τσαβδαρίδης Λάζαρος 12 ακίνητα

Τσιάρας Κωνσταντίνος 34 ακίνητα

Τσιγκρής Άγγελος 15 ακίνητα

Τσιλιγκιρης Σπυρίδων 9 ακίνητα

Υψηλάντης Βασίλειος 4 ακίνητα

Φόρτωμας Φίλιππος κανένα ακίνητο

Φωτήλας Ιάσονας 9 ακίνητα

Χαρακόπουλος Μάξιμος 9 ακίνητα

Χατζηβασιλείου Αναστάσιος 3 ακίνητα

Χατζηδάκης Διονύσιος 5 ακίνητα

Χατζηδάκης Κωνσταντίνος 9 ακίνητα

Χατζηιωαννίδου Μαρία 21 ακίνητα

Χειμάρας Θεμιστοκλής 12 ακίνητα

Χιονίδης Σάββας 3 ακίνητα

Χρυσομάλλης Μιλτιάδης 11 ακίνητα