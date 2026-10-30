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Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό TRT Θεσσαλίας και στον δημοσιογράφο κ. Σωτήρη Πολύζο για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών.
Όλη η συνέντευξη:
Κύρια σημεία της συνέντευξης που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην συνέχεια:
- Αναδρομή στην ιστορία της Ακαδημίας Αθηνών από το 1926 έως σήμερα.
- Ακαδημία Αθηνών, Αρχαία Ελληνική Παιδεία, Ελληνική Γλώσσα.
- Ο ρόλος της Ακαδημίας Αθηνών αναφορικά με την υπεράσπιση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της Ελευθερίας και της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
- Σύγχρονα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα της Δημοκρατίας, με έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θεμελιώδεις αρχές της Διάκρισης των Εξουσιών και του Κράτους Δικαίου: Η διαβρωτική υπεροχή της Εκτελεστικής Εξουσίας εις βάρος της Νομοθετικής Εξουσίας και της Δικαστικής Εξουσίας και η ανάγκη υπεράσπισης, εκ μέρους των Δικαστικών Λειτουργών, της συνταγματικώς κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Συγκριτικά στοιχεία για Ελλάδα, ΗΠΑ και Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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