Τον δρόμο για την Ολομέλεια της Βουλής παίρνει η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για δύο νέες νομικές υποθέσεις.

Σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας, η οποία είχε ταχθεί υπέρ της άρσης με αφορμή τη μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, η αρμόδια Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου κεκλεισμένων των θυρών, ανάβοντας το «πράσινο φως» για να αρθεί η κοινοβουλευτική προστασία της προέδρου του κόμματος σε δύο ακόμη περιπτώσεις.

Οι δύο δικογραφίες και η στάση των κομμάτων

Η πρώτη δικογραφία σχετίζεται με μήνυση που έχει καταθέσει αστυνομικός του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, με την κατηγορία της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά τη σχετική ψηφοφορία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της άρσης. Αντίθετα, καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να δηλώσει «παρών».

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στη μήνυση που έχει υποβάλει ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, εγκαλώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου για κατ’ εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση, τόσο δημόσια όσο και μέσω του διαδικτύου. Για τη συγκεκριμένη δικογραφία, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν εκ νέου υπέρ της άρσης ασυλίας. Το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν «παρών», ενώ κατά της άρσης τάχθηκαν η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική. Τον τελικό λόγο για το αν θα αρθεί ή όχι η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα τον έχει η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα κληθεί να λάβει την οριστική απόφαση μέσω ψηφοφορίας.