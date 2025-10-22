Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής χθες Τρίτη η τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται σήμερα με την σχετική ψηφοφορία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη, από το βήμα υπεραμύνθηκε της διάταξης, απαντώντας στις επικρίσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης, που έκαναν λόγο για περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση και συμβολική φίμωση της διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν είναι ταμπλό για την ανάρτηση αιτημάτων»

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρο σεβασμού προς το εθνικό σύμβολο και για διασφάλιση της δημόσιας τάξης σε έναν χώρο με ιστορική και τελετουργική σημασία.

Το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν πως το μνημείο αποτελεί ιερό χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο – αλλά είναι τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες και ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο λόγο που το Μνημείο μετατράπηκε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης που δεν είναι άλλος από το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων που υπήρχε. Για αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε ο χώρος να περάσει στο ΥΕΘΑ όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του – και η Αστυνομία για προστασία του.

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός είπε: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας – οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά – η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης – τα αιτήματα εγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν. Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

Με το που κατέβηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα, έγινε γνωστό πως ο Υπουργός Άμυνας ο οποίος είχε ανειλημμένη υποχρέωση, είχε προχωρήσει σε μία δήλωση.

Αρχικά ο κ. Δένδιας, τονίζει σε ένα γενικό σχόλιο πως το μνημείο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων». Στη συνέχεια όμως συμφωνεί με την διπλή προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει «να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων» δείχνοντας έτσι προβληματισμό κατά πολλούς για το timing της πρωτοβουλίας.

Στη συνέχεια υπενθυμίζει την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον χώρο, «όπου εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» και τέλος ξεκαθαρίζει πως το Υπουργείο Άμυνας το μνημείο «δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Ν. Ανδρουλάκης: Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία

Με αιχμηρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και απευθύνοντας κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στον πρωθυπουργό και διαφώνησε με τη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«… η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε “υπέρ” ή “κατά” της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι’ αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

Η απαγόρευση και οι ενστάσεις

Κατά της ρύθμισης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν προτάσεις αντισυνταγματικότητας με την καταγγελία ότι παραβιάζει το άρθρο 11 του συντάγματος για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας.

«Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν επηρεάζεται καθόλου. Πρέπει πάνω στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να γίνονται όλες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες; Ας γίνουν μερικά μέτρα παραπίσω», ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στη μεταφορά της αρμοδιότητας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καταλογίζοντας αμηχανία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, εστίασαν την κριτική τους τα άλλα κόμματα.

«Το πραγματικό πρόβλημά σας δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά σας είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας, ενώ ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε: «το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει, είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας, η απεργία πείνας ενός ευγενούς ανθρώπου».

«Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, επιχειρείτε διχασμό του ελληνικού έθνους», είπε με τη σειρά του ο Κ. Βελόπουλος.

«Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί», σχολίασε ο Δ. Νατσιός.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να φυλάξει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι «είναι ψευδεπίγραφη η διατύπωση περί προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης» αυτού. «Ποιος όρισε τον προορισμό» του μνημείου, διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για να απαντήσει η ίδια ότι «προορισμός του χώρου αυτού είναι η εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας», την οποία -όπως είπε- την παραβιάζει, «όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 και 2 του Συντάγματος».

Η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η θέση μας σήμερα είναι εδώ, στην Πλατεία Συντάγματος, για να κατοχυρώσουμε το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης, αλλά και της ελευθερίας του λόγου», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, την ώρα που γινόταν η συζήτηση εντός Κοινοβουλίου στην συγκέντρωση που οργάνωσε έξω ακριβώς από τον χώρο χθες βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μ.Κ.