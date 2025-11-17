Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Την απάντηση της Κυβέρνησης ως προς το ποιος έχει δώσει εντολές για «τυφλές προληπτικές προσαγωγές» και με ποιο στόχο, αναμένει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή προληπτική προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, όπως αναφέρει.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της Κυβέρνησης».