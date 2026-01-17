Ελλάδα και Κύπρος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει προσκλήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Σύμφωνα με το Euronews, στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία.

Η συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου στο συμβούλιο, αναδεικνύει την αναβάθμιση της παρουσίας και του ρόλου των δύο χωρών, διεθνώς αλλά και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.