Πρόσκληση για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης έχει λάβει η Ελλάδα. Η συνάντηση θα αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας και θα πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει και αξιολογεί την πρόσκληση, ενώ αναμένεται να απαντήσει εντός τους προσεχούς διαστήματος.

Αντίστοιχη πρόσκληση, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εστάλη προ ημερών και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τοποθετηθεί υπέρ της συμμετοχής της Ευρώπης στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά αποκλειστικά για το θέμα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, από την ΕΕ πρόσκληση έλαβαν οι: Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.

Εκτός ΕΕ, έχουν προσκληθεί η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Ινδία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία και η Νορβηγία.