Εγκλωβισμένη φαίνεται να είναι η Ελληνική Κυβέρνηση με την περίπτωση του Ταλ Ντίλιαν.

Το σενάριο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία να απεμπλακεί από τις ποινικές του ευθύνες στην Ελλάδα, φαίνεται να «καίγεται» από την ίδια τη νομοθεσία.

Ο Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa, της εταιρείας που προμηθεύει –κατά δήλωσή του- μόνο κράτη και υπηρεσίες με το λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, έχει καταδικαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας σε 126 χρόνια φυλάκισης, τα οποία έγιναν 8 έτη λόγω συγχώνευσης. Οι ίδιες ποινές επεβλήθησαν τον περασμένο Φεβρουάριο και στους συνεργάτες του Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο.

Έκτοτε, με δηλώσεις του και διαρροές στον Τύπο, ο Ντίλιαν έμμεσα «εκβιάζει» την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει κάποιου είδους νομοθετική ρύθμιση που θα τον βγάλει από το «κάδρο» της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, για τον οποίο ο Ντίλιαν… προειδοποίησε σε δηλώσεις του, στις αρχές Ιουνίου, ότι θα τον καλέσει ως μάρτυρα στο Εφετείο για να «καταστήσει σαφές» ότι εταιρείες όπως η Intellexa «πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις».

Όπως αναφέρουν έγκριτοι νομικοί, και χωρίς κανείς να μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση ενός δικαστηρίου, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Πρωτοδικείο προκύπτει ότι μόνο εύκολη και απλή δεν θα είναι η περίπτωση αθώωσής του στο Εφετείο, δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Δεκέμβριο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για μία νομοθετική διάταξη, πριν την εκδίκαση στο Εφετείο, που θα δώσει τη δυνατότητα ο Ντίλιαν να δικαστεί στο Ισραήλ.

Η διαδικασία αυτή λέγεται ετεροδικία και ισχύει, για παράδειγμα, για το προσωπικό που υπηρετεί στην αμερικανική βάση της Σούδας. Εάν κάποιος αμερικάνος στρατιωτικός διαπράξει κάποιο αδίκημα στην Ελλάδα, θα δικαστεί στις ΗΠΑ, αφού αποτελεί όργανο του αμερικανικού κράτους.

«Δεν αποδίδεται ετεροδικία για ανθρώπους που δεν είναι κρατικά όργανα», λέει στη Ζούγκλα η δικηγόρος Αρτεμησία Παπαδάκη, η οποία στην υπόθεση των υποκλοπών εκπροσωπεί τον Χρήστο Σπίρτζη και την Όλγα Γεροβασίλη.

«Αν έχει δεσμό με ξένο κράτος, προκειμένου να του δοθεί ετεροδικία, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρέπει να ανοίξει την υπόθεση για κατασκοπεία», προσθέτει η ίδια.

Να θυμίσουμε ότι σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στόχοι του Predator, ανάμεσα σε άλλους, είχαν υπάρξει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών (και νυν Εθνικής Άμυνας), Νίκος Δένδιας, καθώς και ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.