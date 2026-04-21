«Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ηράκλειο, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού.

Όπως επισήμανε, «ο τουρισμός στην Κρήτη και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει … μια εντυπωσιακή πρόοδο», με την Κρήτη να αποτελεί «ναυαρχίδα», ενώ υπογράμμισε ότι τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως η χώρα κινείται «στη σωστή κατεύθυνση», παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ποιοτική διάσταση του τουρισμού, σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να μετράμε την επιτυχία μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά και με το πόσο ξοδεύουν αυτοί οι οποίοι έρχονται», επισημαίνοντας ότι η αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη καταδεικνύει την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

«Βασικός στόχος ο 12μηνος τουρισμός»

«Αυτή πρέπει να είναι και η κατεύθυνση του τουρισμού της Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε ως βασικό στόχο τον 12μηνο τουρισμό, τονίζοντας ότι η Κρήτη «λόγω μεγέθους, ποικιλίας, πολιτισμού και των πολλών διαφορετικών προϊόντων που μπορεί να προσφέρει θα γίνει νομοτελειακά πρωταγωνίστρια», ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την προσέλκυση επισκεπτών και τους χειμερινούς μήνες, μέσα από ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης της εποχικότητας, εξηγώντας ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θα επιτρέψει μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης για τους εργαζόμενους και θα ενισχύσει συνολικά την οικονομία.

Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση του πολιτισμού και της ενδοχώρας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην φιλοξενία της Κρήτης για την οποία είπε πως αποτελεί στοιχείο μοναδικό, «που δεν μπορεί εύκολα ούτε να διδαχθεί, ούτε να αντιγραφεί». «Πάνω σε μοναδικές εμπειρίες χτίζουμε το νέο μοντέλο του τουρισμού», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ειδικά για την Κρήτη το μέλλον του τουρισμού είναι λαμπρό», επαναλαμβάνοντας τη σημασία των επενδύσεων και των υποδομών που -όπως είπε- ήδη υλοποιούνται.

«Μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη»

Κατά την συζήτηση στο προσυνέδριο της Ν.Δ που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής για την Κρήτη και τα καθοριστικά -όπως σημείωσε- οφέλη για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο έργο», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας πως «όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν», ενώ σήμερα «ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα και υλοποιείται». Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο του άξονα «από το Καστέλι μέχρι τη Σητεία», εκφράζοντας τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωσή του και επαναλαμβάνοντας την κρίσιμη σημασία και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ανέφερε ότι θα είναι «το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σημειώνοντας ότι το κόστος του αυξήθηκε, λόγω της επέκτασης και της επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων προσβασιμότητας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, καθώς «εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν» μέχρι την ολοκλήρωσή του.

«Κομβικός σταθμός για την Ελλάδα του 2030, το 16ο συνέδριο»

«Να γνωρίζετε ότι αυτό το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εθνικές εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε και όπως μαζί θα την υλοποιήσουμε» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του στο 4ο προσυνέδριο της Ν.Δ ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ένα μήνυμα με σαφείς πολιτικές αναφορές στην Ελλάδα του μέλλοντος όπως εξήγησε, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα. Έχοντας κάνει αναφορές στο πλέγμα σημαντικών έργων που εκπονούνται στο νησί, μετά από δεκαετίες που παρέμεναν στο πεδίο της διεκδίκησης, ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για τη θεματική του πολιτισμού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που έχει, αλλά και στην σύνδεση με τον τουρισμό. Όπως τόνισε πάντως η επένδυση σε αυτόν, δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της χώρας μας, αλλά πρωτίστως την εθνική αυτογνωσία και υπερηφάνεια.

«Η επένδυση στον πολιτισμό είναι πάνω από όλα υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας και στις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε ότι έχει να κάνει με την πολιτιστική κληρονομιά, έκανε λόγο για τη μοναδική ιστορική διαδρομή της Ελλάδας μέσα στους αιώνες, μιλώντας και για τη σημασία της εκπαίδευσης των νέων, μέσω της επίσκεψης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ώστε τα παιδιά «να γνωρίζουν την ιστορία τους και να μπορούν να στέκονται περήφανα για τον τόπο τους».

«Να καταστήσουμε τα μικρά νησιά από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο»

Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχε, απάντησε σε ερώτηση του Δημάρχου Χάλκης, Ευάγγελου Φραγκάκη, σε ότι αφορά την μικρονησιωτικότητα και ζητήματα που συνδέονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή και σε ότι αφορά τα κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν, προκειμένου να παραμένουν οι νέοι στα νησιά ή και να επιστρέψουν.

Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε το προνόμιο, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι μιας χώρας, που έχει κοντά στα 150 κατοικημένα νησιά», επισημαίνοντας ότι αυτό από μόνο του καταδεικνύει «τη συνθετότητα της ανάγκης να πρέπει να φροντίσουμε για τους συμπολίτες μας που κατοικούν σε κάθε νησί ξεχωριστά».

Όπως ανέφερε, η πρόκληση της νησιωτικότητας μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, «εάν θέλουμε πραγματικά να τη μετατρέψουμε από ένα μειονέκτημα σε μία πραγματική ευκαιρία», δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων «όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα» όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Σημείωσε δε ότι «έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο» για να στηριχθούν τα μικρά νησιά και «να τα καταστήσουμε από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ζητήματα όπως η προσβασιμότητα, η εκπαίδευση και η υγεία, τονίζοντας ότι «ανοίγονται πλέον πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέσω της τεχνολογίας», ώστε να υποστηριχθούν οι πολίτες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζηιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση για την προσέλκυση γιατρών μπορεί να συμβάλει, ώστε τα μικρά νησιά «να είναι μόνιμα στελεχωμένα».

Ο πρωθυπουργός επιπρόσθετα, σημείωσε ακόμη ότι «το κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα», προσθέτοντας πως σε μια εποχή υψηλού κόστους ζωής «πολλοί συμπολίτες μας αναζητούν μια διαφορετική ζωή» και τα νησιά μπορούν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, παρατήρησε ότι «η εκπαίδευση που μπορείς να πάρεις σε ένα μικρό νησί… μπορεί να είναι καλύτερη λόγω του ότι είναι λιγότεροι μαθητές».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όταν γίνεται λόγος για νησιωτικότητα «δεν σκεφτόμαστε μόνο την Κρήτη, την Κέρκυρα, ή τη Ρόδο, αλλά όλα αυτά τα μικρά νησιά», πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές, ευχαριστώντας το Λιμενικό Σώμα για τη συμβολή του στην ασφάλειά τους.

Στη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας ερωτήματα, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης, ο Πρόεδρος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φόδελε, Χαράλαμπος Παντερής και η Έφορος Αρχαιοτήτων Χανίων και Αν. Έφορος Ρεθύμνου, Ελένη Παπαδοπούλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα εκτός από την νησιωτικότητα και την ανάγκη στήριξής της, ο τουρισμός, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -Αττικής, ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

Στο πρώτο μέρος των εργασιών του προσυνεδρίου -και αμέσως μετά το καλωσόρισμα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου – συμμετείχαν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ διαδικτυακή παρέμβαση έκανε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Υπενθυμίζεται πως στις εργασίες του προσυνεδρίου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Διευθυντής της Ν.Δ Γιάννης Σμυρλής, βουλευτές της ΝΔ, στελέχη των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ, εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος, αλλά και της ΟΝΝΕΔ, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικοί φορείς.

«Σύσκεψη για τη λειψυδρία»

Πριν την παρουσία του στο προσυνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης και στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Σχετικά με αυτή τη συνάντηση και τη στόχευση της Κυβέρνησης στο κομβικής σημασίας ζήτημα που συνδέεται με την λειψυδρία, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία ενός ενιαίου σχεδιασμού για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, προτείνοντας τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), το οποίο θα περιλαμβάνει πέντε στοχευμένα έργα προτεραιότητας, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε επόμενη φάση.