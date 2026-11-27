Προθεσμία για την απολογία του έλαβε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος προσήλθε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και ζήτησε χρόνο για να απολογηθεί. Η ημερομηνία της απολογίας του δεν έχει γίνει γνωστή.

Παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο περίπου μισή ώρα και αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτός από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, με αντικείμενο την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου. Κατά το κατηγορητήριο, οι σχετικές παραλείψεις συνέβαλαν ή δεν απέτρεψαν το πολύνεκρο δυστύχημα.

Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν περιορίζεται στον πρώην υπουργό. Ο Ηλίας Γιαρένης εξετάζει επίσης τον ρόλο επτά γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την περίοδο 2016-2023, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει στην απόδοση ποινικών ευθυνών σε βάρος τους.

Μετά την απολογία του πρώην υπουργού και την ολοκλήρωση της ανάκρισης, στην οποία θα κριθεί και το ενδεχόμενο κατηγοριών για γενικούς γραμματείς, η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί σε ανώτατο εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, τον λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραπομπής σε Ειδικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της διαδικασίας του νόμου περί ευθύνης υπουργών.