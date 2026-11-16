Την πρώτη αποχώρηση στελέχους από τις τάξεις της καταγράφει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του κόμματος.

Η Χρυσή Γκαβανίδου, η οποία συμμετείχε μέχρι πρότινος στο Εθνικό Συμβούλιο εκπροσωπώντας τη Θεσσαλονίκη και κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στο Πανελλήνιο Κίνημα Πολιτών Δανειοληπτών, γνωστοποίησε μέσα στο Σαββατοκύριακο μέσω κοινωνικών δικτύων την έξοδό της τόσο από το όργανο όσο και από μέλος του νέου φορέα.

Οι αιχμές για άνιση μεταχείριση, οργανωτικά προβλήματα και τους δανειολήπτες

Στην τοποθέτησή της, η κ. Γκαβανίδου φέρνει στην επιφάνεια εσωτερικές διαφωνίες και κομματικές αρρυθμίες, καταγγέλλοντας «άνιση μεταχείριση» και «οργανωτικά προβλήματα» στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκφράζει ευθεία διαφωνία με την πολιτική και ιδεολογική γραμμή του κόμματος.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο Πιερρακάκη, ασκεί δριμεία κριτική στην πρόταση της ΕΛ.Α.Σ., χαρακτηρίζοντάς την μια «win-win» προσέγγιση στήριξης δανειοληπτών και τραπεζών ταυτόχρονα, επισημαίνοντας πως δεν συμπεριλήφθηκαν οι θέσεις των κινημάτων και του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών.

Απευθυνόμενη προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για μια «δεύτερη ευκαιρία» και η ενότητα δυνάμεων θα έπρεπε να οικοδομούνται με τους όρους των πολιτών βάσει των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και όχι με τους όρους των πιστωτών.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Χρυσής Γκαβανίδου:

«ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι μετά από σειρά γεγονότων και διαφωνιών αποχώρησα από την ΕΛΑΣ, ως μέλος Εθνικού Συμβουλίου & ως απλό μέλος του κόμματος.

Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα. Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή. Οι προκλήσεις και οι διακρίσεις είναι προσβλητικές και θίγουν αγώνες ετών, απαξιώνοντας ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την ανατροπή.

Στο Νομοσχέδιο Πιερρακάκη η πρόταση της ΕΛΑΣ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και τραπεζών ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους. Οι πιστωτές χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των δανειοληπτών. Δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών από τα κοράκια.

Ο αγώνας συνεχίζεται στους δρόμους. Στη δεύτερη ευκαιρία, κ. πρόεδρε της ΕΛΑΣ, θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των πιστωτών. Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας.

Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ. Συνεχίζω αλληλέγγυα με φίλους, συναδέλφους και συνδικαλιστές. Παραμένω ενεργή στον Συνδικαλισμό και στα Κινήματα. Υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προστασία των δανειοληπτών και τη συνοχή της κοινωνίας μας χωρίς κομματική ταυτότητα.

ΥΓ. Το αίτημα διαγραφής μου εστάλη ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου 2025 στη διεύθυνση myelas με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης και όχι στις 13, όπως δημοσιεύτηκε. Χρυσή Ν. Γκαβανίδου»

Εσωκομματικές βολές κατά Μαραντζίδη και ανάληψη ρόλου από τον Ζαχαριάδη

Στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί συζητήσεις και εσωτερική κριτική γύρω από τις επιλογές στελεχών από το ξεκίνημα του εγχειρήματος τον περασμένο Μάιο: