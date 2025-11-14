Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Την πρώτη της συνέντευξη σε ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, έδωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 με φόντο την Ακρόπολη.

Η Γκιλφόιλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την άφιξή της στη χώρα, λέγοντας πως η Ελλάδα την έκανε να νιώσει «σαν στο σπίτι της» ήδη από τις πρώτες ημέρες — παρότι, όπως είπε γελώντας, αισθάνεται λες και βρίσκεται εδώ… τρεις μήνες.

Στη συζήτησή της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μπαράζ ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Ζάππειο, κάνοντας λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο σε ελάχιστο χρόνο». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με την Ελλάδα, ειδικά στον ενεργειακό τομέα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο μιας κρίσιμης γεωπολιτικής περιοχής· έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτή ακριβώς η προοπτική ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ την επέλεξε για την πρεσβεία της Αθήνας.

«Στόχος μας είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συμβάλει στην αποδέσμευση από ρωσικές και κινεζικές εξαρτήσεις, κάτι που συνδέεται άμεσα με την άμυνα και την ασφάλεια», τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και στον ρόλο του αμερικανικού LNG, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να είναι βασικός προμηθευτής».

Η Γκιλφόιλ αποτύπωσε ένα κλίμα «αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ενθουσιασμού», αναφέροντας ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και οι υπουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί τους τελευταίους μήνες έχουν συμβάλει σε συμφωνίες που, όπως είπε: «κανείς δεν περίμενε να κλείσουν τόσο γρήγορα».

«Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, εργατικοί, ικανοί και αφοσιωμένοι στη χώρα τους», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν δίστασε μάλιστα να εκφράσει την επιθυμία της να δει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα «και γιατί όχι, να τον πάω και μια βόλτα στην Ακρόπολη», όπως είπε χαμογελώντας. «Θα του το ζητήσω», πρόσθεσε.

Στο ζήτημα της ενδεχόμενης πώλησης F-35 στην Τουρκία, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε σαφής: «Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο». Ωστόσο, κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον, σημειώνοντας πως «η κατάσταση μπορεί να αλλάξει».

Με έντονη διάθεση να παρουσιάσει μια «νέα εποχή» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η Γκιλφόιλ επέμεινε πως «οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι πολύ περισσότερες από όσες πιστεύει ο κόσμος», από την ενέργεια μέχρι το εμπόριο και τις στρατηγικές υποδομές. «Σε λίγες μόνο μέρες επιτύχαμε όσα άλλοι θα χρειάζονταν μήνες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», κατέληξε.