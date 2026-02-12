Νέα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το απόγευμα της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της ΝΔ.

«Ελεεινό υποκείμενο»

«Η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αυτές έπρεπε να ζουν, δεύτερη αλήθεια ότι αφαιρέθηκε η ζωή τους, τρίτη αλήθεια ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους, τέταρτη αλήθεια, ότι επί δύο μήνες παραπονιούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς, πέμπτη αλήθεια ότι όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια, ήταν ο προκάτοχός σας, αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και Υπουργός Εργασίας», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι κατά την άποψή της, «αυτό το τραγικό γεγονός, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει, στο να μην προχωρήσετε με αυτό το νομοσχέδιο», γιατί, όπως εξήγησε, «είναι μεγάλη ειρωνεία και φοβερή αναλγησία την ώρα που αποκαλύπτεται ότι στις επιχειρήσεις που εσείς, η Κυβέρνησή σας τις εμφανίζεται, σαν δήθεν υποδειγματικές, στις επιχειρήσεις αυτές, δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφαλείας. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες εκτέθηκαν επί μήνες στον κίνδυνο θανάτου, και τελικώς βρήκαν τον θάνατο και ένα μήνα νωρίτερα Σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή, που η Κυβέρνησή σας, και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε σαν υποδειγματική».

«Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού απάντησε, λέγοντας ότι «Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% έχει αποχωρήσει. Μπορεί να μείνει και μόνη της. Κανείς δεν μπορεί να την αντέξει. Για την καταγγελία της Κας Καραγεωργοπούλου το μόνο που γράψατε η αγάπη θα κερδίσει. Εγώ είμαι στο Κοινοβούλιο 18 χρόνια, και κανείς δεν με έχει κατηγορήσει. Εσείς είστε 3 χρόνια, και το 40% σας έχει φτύσει».

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Στη συνέντευξη είπα επί λέξει ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Η προσπάθεια συκοφαντίας δεν θα περάσει. Μετά την πράξη της κας Κωνσταντοπούλου να πάει στο αστυνομικό τμήμα 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας μετά από 3 μήνες, τη Δευτέρα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και αυτά στη μήνυση. Εγώ δεν σας φοβάμαι…Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή».

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε λέγοντας ότι «Κυρία Κεραμέως εξαντληθήκαν οι παρεμβάσεις σας και ήρθε το βαρύ πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κοινοβουλευτικές καρέκλες σαν τα πουκάμισα. Αλήθεια κύριε Γεωργιάδη δεν ξέρατε τίποτα και απλώς είπατε ότι έχει καλή φήμη; Αλήθεια έχουν γίνει έλεγχοι; Αλήθεια επί θητείας σας στο Ανάπτυξης και στο υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνατε; Είστε εσείς κοινοβουλευτικό άνδρας; Που λέτε και ξελέτε. Είχατε περάσει 1014 γενναίες δεκατέσσερις τον κ. Μητσοτάκη που τώρα τον γλείφετε. Είστε μια κυβέρνηση βυσματωμένη με το παρακράτος

Ο κ. Γεωργιάδης πήρε πάλι το λόγο λέγοντας ότι «Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη …. (Μετά από διακοπή της κ. Κωνσταντοπούλου: Είναι ανάγωγη, δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία)…. Να μάθει αγωγή που δεν της έμαθαν ο πατέρας της και η μάνα της».

