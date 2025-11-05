Με καθυστέρηση πέντε ημερών, ήρθε σήμερα η πρώτη επίσημη πολιτική αντίδραση για τον κύκλο αίματος στα Βορίζια, που συγκλονίζει από το Σάββατο 01/11 την Κρήτη, με διεθνή αντίκτυπο, αφού τα ρεπορτάζ με τις 2.000 σφαίρες και τους δύο νεκρούς κάνουν το γύρο του πλανήτη.

«Το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια προκαλεί βαθιά θλίψη και δίκαιη αγανάκτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος γνωστοποίησε την πρωτοβουλία του να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο.

Όπως σημειώνει, «η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη, ούτε σε μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή και τον νόμο. Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή».

«Η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι: είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της. “Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από τούτη: να απαντάς στην κακία με καλοσύνη”, έγραψε ένα άξιο τέκνο της κρητικής γης, ο Νίκος Καζαντζάκης», προσθέτει.

Η ανάρτηση καταλήγει ως εξής: «Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να συγκαλέσω τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Για τον τόπο που αγαπάμε και που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα μας».

