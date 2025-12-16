Υπερψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) με 159 «ναι» από τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026.

«Ναι» στον προϋπολογισμό ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και 3 ανεξάρτητοι: οι Κωνσταντίνος Φλώρος, Γιώργος Ασπιώτης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

«Όχι» ψήφισαν 136 βουλευτές.

Επίσης, 216 βουλευτές υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες, έναντι 75 που καταψήφισαν.

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «όχι» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

Συνολικά ψήφισαν 295 βουλευτές.

Απόντες από την ψηφοφορία, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Νωρίτερα, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Δεύτερον, για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε «μένουμε Ευρώπη», τώρα η Ευρώπη λέει «γινόμαστε Ελλάδα»

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πρόσωπο του οποίου τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν την πρόοδο τη χώρας μας», ενώ πρόσθεσε ότι «πρόκειται για τον καλύτερο πρόλογο σε μια συζήτηση για τον οικονομικό σχεδιασμό του 2026, δέκα χρόνια από τότε που ο τόπος μας έφτασε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό και την έξοδο από το ευρώ».

«Ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό, κατορθώνοντας να επιστρέψει από τη χρεοκοπία και τη στασιμότητα στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αν λοιπόν το σύνθημα έλεγε κάποτε “μένουμε Ευρώπη”, τώρα σε μια περίπτωση η Ευρώπη λέει “εμείς γινόμαστε Ελλάδα”. Αυτή η επιτυχία λέει πολλά», συμπλήρωσε.

«Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η πολιτική μείωσης του χρέους ώστε η επόμενη γενιά να μην επωμιστεί τα λάθη της προηγούμενης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη με τρόπο που τρόπο που αιφνιδιάζει τις αγορές και εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029. Θα βρεθεί κάτω και από το χρέος της Ιταλίας».

Μιλώντας ειδικότερα για τον προϋπολογισμό, είπε ότι προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της ευρωζώνης και προβλέπει:

– παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών,

– ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

– ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

– πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

– ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος -το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ., ενώ προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μέσο όρο των «27» στο 43%.

«Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό»

«Αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, όπως δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια γεωπολιτική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος δρομολογήθηκε με πολύ μεγάλες συμφωνίες», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτο εθνικό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, τονίζοντας ότι «χωρίς καμία αμφιβολία η χώρα συγκλίνει με την Ευρώπη». «Έχουμε ακόμα δρόμο να καλύψουμε όμως έχουμε καλύψει παραπάνω από τα μισά της διαδρομής», πρόσθεσε.

Επανέλαβε ότι «οι μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν στον κατώτατο μισθό», γιατί αυτό επιτάσσει η πολιτική μιας λαϊκής παράταξης που σκέφτεται πρώτα τους συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και παταέι πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί πολλούς συμπολίτες μας».

Για το ελβετικό φράγκο

«Σε συνεννόηση με το υπουργείο οικονομικών κλείνουμε ακόμα μία εκκρεμότητα που κρατάει σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Θα προβλέπεται και κούρεμα».

«Θα έρθει σύντομα η διάταξη στη βουλή μπας και ψηφίσετε τίποτα θετικό η Αντιπολίτευση, που γκρινιάζετε μόνο» είπε ο Πρωθυπουργός.

Για αγρότες: «Δε θα συζητηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ»

Για το αγροτικό, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αναφέρθηκε στα σκάνδαλα του παρελθόντος: «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…».

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη».

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου».

Η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού:

Νωρίτερα, οι πολιτικοί αρχηγοί εξαπέλυσαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο την οικονομία, την ακρίβεια και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση – Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Ν. Ανδρουλάκης: «Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά»

Αυστηρή κριτική και έντονες επικρίσεις για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή την οικονομία, άσκησε στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στην ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες: Δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Όπως είπε, «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη». Η κυβέρνηση όμως, του προσφέρει «στασιμότητα»:

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα».

Επιχείρησε να αποδομήσει τη θέση της κυβέρνησης ότι αποτελεί εγγυητή σταθερότητας, λέγοντας πως η θέση αυτή «είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα». Το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού, εκτίμησε, είναι ότι «ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο». Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, είπε, η Ελλάδα υπό τη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία – θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί και θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρέωσε στην ΝΔ, έκφραση καθεστωτικής λογικής, αλαζονική εξουσία και βαθιά περιφρόνηση προς τον πολίτη και τις αγωνίες του. Η Ελλάδα, τόνισε, δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. «Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ‘μια Ελλάδα για όλους», υπογράμμισε.

Επί των βασικών κατευθύνσεων του Προϋπολογισμού και της οικονομικής πολιτικής που περιγράφει, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης με τρόπο αναποτελεσματικό, και σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ που αντιμετώπισαν παρόμοιες κρίσεις, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. «Με απλά λόγια: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στασιμότητα», επισήμανε.

Σχολιάζοντας τους στόχους του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου, παρατήρησε πως «οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς: Τα μεγάλα funds». Mε ποια κριτήρια – αναρωτήθηκε – λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών;

«Όχι κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Αυτός ο τύπος ανάπτυξης βάζει σε υποθήκη το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα το δημογραφικό, τονίζοντας πως για το ΠΑΣΟΚ, η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Κάτι που συνιστά υπαρξιακή ανάγκη και είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος. Για το στεγαστικό πρόβλημα, σημείωσε χαρακτηριστικά, πως οι συνεχείς εξαγγελίες και τα σχετικά προγράμματα με τα «30+2 μέτρα», τις «50+3 παρεμβάσεις» της κυβέρνησης, αποδεικνύονται μια τρύπα στο νερό. «Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας, με ταυτόχρονη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Όταν την πρότεινα πέρσι από το βήμα της ΔΕΘ, με κατηγορήσατε για ‘λεφτόδεντρα’», υπενθύμισε.

Άσκησε έντονη κριτική στην πρακτική των τραπεζών για τα υψηλά κέρδη που αποκομίζουν. «Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: Χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ταυτόχρονα, αιχμηρές ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την «κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών» και δεσμεύτηκε ότι η πολιτική αλλαγή θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ανέλυσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μολονότι ξέρατε, τους αφήσατε να κλέβουν επί 4 χρόνια! Είχατε κάνει φαίνεται ‘επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής’ και εσείς! Ξέρατε πολλά! Τα έμαθε και όλη η Ελλάδα χάρη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, γιατί αν ήταν στο χέρι σας, όλα θα είχαν μείνει στο σκοτάδι. Εσείς προστατεύσατε τους υπουργούς σας, τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Και δεν είχατε κανέναν ηθικό ενδοιασμό να θάψετε το αίτημα της Δικαιοσύνης, στέλνοντας τους βουλευτές σας στο σπίτι για ύπνο! Και πού επενδύετε τώρα; Να θολώσετε τα νερά!» είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει η γαλάζια εγκληματική οργάνωση, αλλά υπάρχουν και άλλοι από κάτω. Το δικό σας όνομα, κ. Μητσοτάκη, είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας. Και δεν το επικαλούνται μιλώντας στο καφενείο. Το επικαλούνται στον γενικό γραμματέα του υπουργείου για να σταματήσουν τους ελέγχους, να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ, να κάνουν πέρα τους ενοχλητικούς εισαγγελείς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για απαξίωση και ευτελισμό των θεσμών από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών. «Χειραγωγήθηκε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία υπό τη δική σας καθοδήγηση. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτή η αποκάλυψη θα είχε θαφτεί και δεν θα ήταν υπόλογη η κυβέρνηση για τέτοιες πρακτικές; Στα Τέμπη σπεύσατε να εργαλειοποιήσετε το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717. Ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, αλλά 16 φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία του υπουργού, για την οποία αυτός δεν θα δικαστεί επειδή τον καλύψατε!».

Δεσμεύτηκε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86 .«Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή. Θέλουμε η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη, μια κυβέρνηση τροχονόμο των συμφερόντων της εγχώριας ολιγαρχίας», υπογράμμισε.

«Το δίλημμα είναι ένα: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην ανισότητα, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και την ευημερία για όλους. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γι’ αυτό καλώ όλους τους Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σ. Φάμελλος: «Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός»

Σκληρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή και υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

Είπε για τον προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας. Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Μηχανισμός αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος η φορολογία

Κατέθεσε τις διαφορετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στέγη: «Δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με “πράσινα” κτίρια με χαμηλά ενοίκια. Δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Αναφέρθηκε στην υγεία και στην παιδεία λέγοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και με διαφορά από τις άλλες χώρες της ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τη Eurostat δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρική ανάγκη σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3,6%. Πρώτοι είμαστε στην ΕΕ και στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το τριπλάσιο από ό,τι στην ΕΕ για εκπαιδευτικές δαπάνες. Αλλά, τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που κατά παράβαση του Συντάγματος βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες – φίλοι σας…».

Γενικεύοντας είπε: «Η πολιτική σας, έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία. Οι τιμές στα ράφια στα βασικά αγαθά βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως στα καύσιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα – είμαστε 19% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα καύσιμα ο ΕΦΚ βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Στη θέρμανση ο ΕΦΚ είναι 13 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

Το αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Σε μια χώρα που δήθεν “αναπτύσσεται”, δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί».

Αναφέρθηκε στην φορολογική πολιτική της κυβέρνησης: «Τα έσοδα από τον άδικο φόρο του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 12 δισ. ευρώ από το 2021 (από 17 στα 29 δισ.). Όχι επειδή αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αλλά επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, οι φόροι, και η πίεση στα νοικοκυριά. Το 40,7% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Η Ελλάδα 5η παγκοσμίως σε εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Η Ελλάδα είναι 1η στην ΕΕ σε φόρους επί των προϊόντων και προτελευταία στην πραγματική κατανάλωση. Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική. Είναι μηχανισμός αφαίμαξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Την ίδια στιγμή, 1.500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας, που δηλώνουν 4 δισ. από μερίσματα, φορολογούνται με μόλις 5%, ενώ στην ΕΕ το ποσοστό φορολόγησής τους είναι τουλάχιστον τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο».

Αφού σημείωσε ότι κέρδη των τραπεζών και των καρτέλ αυξάνονται, προσέθεσε: «Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ σε τράπεζες, ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα. Στη ΔΕΗ να ανακτηθεί ο δημόσιος έλεγχος, ώστε να πέσουν οι τιμές προς όφελος των καταναλωτών και να πιεστεί ο ανταγωνισμός».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «παράλληλα με την αισχροκέρδεια η κυβέρνηση στερεύει την αγορά με την υπερφορολόγηση. Στο δεκάμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 10,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,2 δισ.

Μεσοπρόθεσμο – Αγροτικό

Έκανε ειδική αναφορά στο μεσοπρόθεσμο 2026-2029 «κατονομάζοντας τους υπευθύνους» τους οποίου και κατηγόρησε: «Τα μαύρα σύννεφα για την οικονομία, όμως, έρχονται στο Μεσοπρόθεσμο του 2026-29 με υπογραφές Μητσοτάκη, Χατζηδάκη και Πιερρακάκη. Το τρίο της λεηλασίας. Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο; Καθίζηση της ανάπτυξης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Με σχέδιο μάς πάτε στην κατήφορο. Και πολύ μεγαλύτερες περικοπές έως το 2029, -54% στο περιβάλλον και την ενέργεια, δηλαδή μείον 1,2 δισ., -60% στην ψηφιακή μετάβαση, που σημαίνει μείον 670 εκατ., -10% στην παιδεία, δηλαδή μείον 700 εκατ. για τα παιδιά μας, -25% στη γεωργία, που μεταφράζεται σε μείον 440 εκατομμύρια ,-12% στις υποδομές (400 εκατ.), -3,1% στην Υγεία (μείωση δηλαδή 240 εκατομμυρίων). Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις προβλέπονται σχεδόν στάσιμες, με αύξηση μόλις 0,9% και 0,8% το 2028 και 2029, αντίστοιχα».

Αναφέρθηκε στο αγροτικό λέγοντας προς την κυβέρνηση: «Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης; Που δεν περιλαμβάνει ούτε την -προ μηνός- εξαγγελία για αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο του κ. Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη – το αγροτικό εισόδημα στα τάρταρα. Και εσείς τι κάνετε; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα τον αγροτών».

Ανέπτυξε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για αγροτικό ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ και για επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100%. Με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια. Με παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα. Για να ρυθμιστούν άμεσα τα αγροτικά χρέη και να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί. Με ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου».

«Και τώρα θέλετε η ΑΑΔΕ δήθεν να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο» σχολίασε και προσέθεσε: «Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπ!».

Μίλησε για υποβάθμιση της Δικαιοσύνης με ευθύνη και της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης και για την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.

Κριτική άσκησε και για την εξωτερική πολιτική. «Μέσα σε αυτές τις φουρτούνες, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σήμερα η Ελλάδα πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σαφή στόχευση, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς αποτύπωμα στο διεθνές πεδίο. Η χώρα μας επιλέγει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» σημείωσε και τόνισε: «Για μια εξωτερική πολιτική διεκδικητική, εξωστρεφή, για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές της, απαιτείται πολιτική αλλαγή, απαιτείται άλλη κυβέρνηση».

Δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες και εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την οικονομία του πολέμου και το ReArmEU, που έχει γίνει πλέον μονότονη καραμέλα στα χείλη του ΕΛΚ, της πολιτικής οικογένειας των κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια».

Αφού ξεκαθάρισε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, «η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας τής Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητη αρχή», εξήγησε: «Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό που εντείνει τις στρεβλώσεις, μίας κυβέρνησης με τόσα σοβαρά ελλείμματα στην αμυντική πολιτική, που επιλέγει τη στρατηγική οικονομίας πολέμου και εισπράττει ήττες στην εξωτερική πολιτική και επιπλέον βαρύνεται με τόσα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα».

Αλλαγή κυβέρνησης

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αλλαγή κυβέρνησης και επανέλαβε την πρόταση του για τη συνεργασία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. Είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος. Είναι θέμα εθνικής ανάγκης. Για τον λόγο αυτό το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Κύριοι και κύριες της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη μετράτε μέρες και το ξέρετε».

Δ. Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός σας για το 2026, απορρίπτεται

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, με απεργίες, με στάσεις εργασίας, με συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί κοινωνικά δίκαιου προϋπολογισμού», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό, μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη – ο οποίος είναι και οι εισηγητής του προϋπολογισμού – ως επικεφαλή του Εurogroup σημείωσε ότι «αυτό που επιβραβεύεται είναι η συνέπειά σας στην εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της ΕΕ. Αυτές θα κληθεί να υπηρετήσει και ο κ. Πιερρακάκης από τη νέα του θέση».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό αν δεν ληφθούν υπόψη τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο σύνολό της και ποιές είναι οι κατευθύνσεις της για τα επόμενα χρόνια» και υπογράμμισε ότι «αυτό που καθορίζει τα πάντα στην σάπια ΕΕ των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία μέσα σε συνθήκες που χάνει συνεχώς έδαφος και βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε όλους τους κρίσιμους τομείς και θέλει με κάθε τρόπο να ανακτήσει αυτό το έδαφος».

Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ενεργειακό πόλεμο και σημείωσε ότι «από τον σχεδιασμό σας να γίνει η Ελλάδα στρατιωτικός-ενεργειακός-διαμετακομιστικός κόμβος δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα ο ελληνικός λαός, αντίθετα θα κερδίσουν πολλά οι εφοπλιστές, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι κατασκευαστσικές εταιρείες και άλλοι. Στο λαό θα μείνει η ενεργειακή φτώχεια και η ανυπαρξία άλλων υποδομών απαραίτητων για τη ζωή του».

Επισήμανε, επίσης, ότι «αυτές οι συμφωνίες που περιλαμβάνουν και την παράδοση του φυσικού πλούτου τς χώρας σε αμερικανικά και άλλα μονοπώλια γίνονται σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις καταλύτης για να προχωρήσουν απαράδεκτοι συμβιβασμοί που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Μήπως προετοιμάζεται κάποιο “Σχέδιο Τραμπ” και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και της Ουκρανίας με τη λογική ότι μπροστά στις μπίζνες δεν μετρούν ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε τα δικαιώματα των λαών;» είπε και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις», όπως και τα άλλα κόμματα «που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ κα ο ΣΥΡΙΖΑ», καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα.

Εξήγησε πως «τη στιγμή που έχουν δοκιμαστεί όλες οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνταγές και παραλλαγές, η επόμενη διεθνής καπιταλιστική κρίση δεν αχνοφαίνεται απλώς, αλλά έχει κάνει ήδη την παρουσία της σε καπιταλιστικές χώρες», συμπληρώνοντας πως «το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που δεν βρίσκουν ικανοποιητική επενδυτική διέξοδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η αιτία του που είναι οι νόμοι και η λειτουργία του καπιταλισμού».

Αναφορικά με την πολεμική προετοιμασία ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι «διατίθενται τεράστια ποσά για τη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική προετοιμασία αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και πως όλα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της».

«Η εκτόξευση των πολεμικών δαπανών συνοδεύεται από μεγάλες περικοπές σε τομείς που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες όπως η κοινωνική ασφάλιση, η Παιδεία, η Υγεία» πρόσθεσε.

Ειδικά για την Υγεία είπε ότι «δίνονται χρήματα με στόχο την εμπορευματοποίησή της», προσθέτοντας επίσης ότι «παραμένουν οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του και με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ των υπολοίπων κομμάτων με την κυβέρνηση σημείωσε ότι το ΚΚΕ λέει πως «το πρόβλημα για τον λαό δεν είναι ποιός απομακρύνει την χώρα από την “κανονικότητα της ΕΕ”, ούτε ποιός μπορεί να την επαναφέρει σε αυτήν, το πρόβλημα είναι αυτή η ίδια η μαύρη “ευρωπαϊκή κανονικότητα” που για τον λαό σημαίνει διαρκείς θυσίες, μέχρι σήμερα κυρίως οικονομικές για τους όρους της ζωής του, αύριο ακόμα και της ίδιας της ζωής του για τα κέρδη των ευρωπαϊκών μονοπωλίων».

Τόνισε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση και με τον κρατικό προϋπολογισμό «έρχεται να εξειδικεύσει και να κλιμακώσει την πολιτική της που είναι πολιτική επίθεσης στο εισόδημα και στα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού για να στηρίξει τα κέρδη του κεφαλαίου και να προωθήσει τους σχεδιασμούς του σε όλους τους τομείς».

Έκανε λόγο, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, για «νέα κλιμάκωση της φοροεπιδρομής» και προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά τα παίρνει από τον λαό και τις ανάγκες του και τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο».

Συμπλήρωσε αναφέροντας ότι «έχει καταντήσει ανέκδοτο ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι δήθεν για την “άμυνα της χώρας”», υπενθυμίζοντας ότι «οι φρεγάτες Μπελαρά δεδηλωμένα δεν προορίζονται για το Αιγαίο, αλλά για ανοιχτές θάλασσες», ενώ αναφερόμενος σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, υπογράμμισε: «Είστε όλοι σας δεσμευμένοι στους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας και απλά σπρώχνεστε για το ποιος είναι ικανός να την υπηρετήσει για αυτό είναι και κούφια η αντιπαράθεσή σας για το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, όλοι πάνω κάτω το ίδιο έχετε υπηρετήσει ως κυβερνήσεις».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι «αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο λαός, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα του αγώνα, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο λαός της Ελευσίνας και του Θριασίου που διαδήλωσε μαζικά με τα σωματεία και τους φορείς του ξεκαθαρίζοντας πως ο τόπος του και οι υποδομές του δεν προσφέρονται για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη διαφόρων ομίλων, για τους πολεμικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ», ενώ έκανε ειδική μνεία και στη νίκη της παράταξης που στηρίζει το ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ.

«Να, λοιπόν, πως χάνει η ΝΔ και όπου έχει χάσει κυρίως το ΚΚΕ έχει βάλει το χέρι του. Αυτοί οι αγώνες, αυτές οι προτάσεις που δείχνουν ένα διαφορετικό δρόμο, αυτές οι αλλαγές στον συσχετισμό από τα κάτω είναι που στριμώχνουν την κυβέρνηση και όχι τόσο οι διάφορες κοινοβουλευτικές κορώνες. Όσοι λένε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ “δεν έχει αντίπαλο” το μόνο που δηλώνουν είναι την ανησυχία τους και ταυτόχρονα την διαθέσιμότητά τους για να αποκατασταθεί η λεγόμενη “ισορροπία” του αστικού πολιτικού συστήματος, να δημιιουργηθεί δηλαδή ένας εναλλακτικός συστημικός πόλος που θα φροντίσει η λαϊκή δυσαρέσκεια να μην γίνεται επικίνδυνη για το σύστημα, αλλά να εκτονώνεται στο στόχο κυβερνητικής εναλλαγής, χωρίς αλλαγή πολιτικής».

Τόνισε πως «είναι η ώρα οι αγώνες να δυναμώσουν κι άλλο, να συνενωθούν, να διαμορφώσουν ένα λαϊκό ποτάμι που θα αναζητήσει τη διέξοδο σε έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης για τη χώρα που δεν θα αποσκοπεί για τα κέρδη των λίγων, με κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής, γης, σε μια εξουσία και διακυβέρνηση πραγματικά εργατική-λαϊκή, για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και αυτήν την αλήθεια σήμερα την λέει μόνο το ΚΚΕ».

«Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν», υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αλ. Χαρίτσης: O προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος με τεχνητή αναπνοή – Στη συνέχεια η ανάπτυξη πάει στον πάτο

Για τον «πρώτο πολεμικό προϋπολογισμό» και τον «τελευταίο με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Προτού αναφερθεί στα οικονομικά στοιχεία, ο Αλ. Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί «πλιάτσικο των θεσμών», «μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης», λόγω των συνεχών σκανδάλων και των προσπαθειών συγκάλυψής τους. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υπογράμμισε ότι αποτυπώνει τις «πολιτικές επιλογές» και τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με «τεχνητή αναπνοή» και στη συνέχεια «η ανάπτυξη πάει στον πάτο». Σχολίασε, δε ότι, παρ’ όλ’ αυτά η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» και μιλάει για «σύγκλιση» με την Ευρώπη την ώρα που η «Ελλάδα δεν έχει απλώς περιφερειακές ανισότητες, αλλά βιώνει κατάρρευση στην περιφέρεια και ερημοποίηση της υπαίθρου».

Ως την πιο «ηχηρή ένδειξη αυτής της υπαρξιακής κρίσης, που βιώνει η ελληνική περιφέρεια» χαρακτήρισε την «κατάρρευση του αγροτικού τομέα». «Τα μπλόκα της αγανάκτησης και της απόγνωσης,είναι η απάντηση της πραγματικής οικονομίας και της πραγματικής κοινωνίας, στο ψευδεπίγραφο success story του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι «οι αγρότες είναι παραγωγικός τομέας, όχι απλώς κοινωνική ομάδα» και «αν αυτοί καταρρέουν, καταρρέει ολόκληρο το αφήγημα της δήθεν ισχυρής ανάπτυξης». «Γίνεται να συζητάμε για ανάπτυξη που αφήνει ακάλυπτο τον κρίσιμο τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός «με τους αγρότες να είναι στους δρόμους» και την κυβέρνηση να απαντάει στα αιτήματά του με «ΜΑΤ, καταστολή και κοινωνικό αυτοματισμό».

Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ο κ. Μητσοτάκης να μην έρθει για να «τάξει ψίχουλα στους αγρότες», γιατί υπάρχει ανάγκη «ολοκληρωμένου σχεδίου». «Ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό, δεν του αξίζουν και δεν βολεύεται με γενικόλογα μέτρα κατευνασμού», σημείωσε.

Όσον αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν την υποχώρησή της, καταλήγοντας σε λουκέτα και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση περιγράφει μια εικόνα επενδυτικών επιτυχιών, την ώρα που «το επενδυτικό κενό της Ελλάδας παραμένει», όπως και «η απόσταση με την Ευρώπη» και προβλέπεται «κατάρρευση» μετά το 2026. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ποιοτικά πρόκειται για επενδύσεις σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τουρισμός, κατασκευές και ακίνητα, «το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε στην χρεοκοπία». «Μετράμε την ανάπτυξη σε τετραγωνικά real estate, σε τραπεζοκαθίσματα και σε πισίνες σε νησιά με λειψυδρία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας πως «την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται πάλι σε υψηλό έλλειμμα».

«Η ΝΔ παγίωσε το μοντέλο φτηνής ανάπτυξης. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν γίνονται επενδύσεις. Είναι και τι επενδύσεις γίνονται και τι αφήνουν πίσω τους», είπε, σχολιάζοντας:

«Και μπορεί εσείς να ονειρεύεστε οικονομία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έτσι όμως το μόνο που κάνετε είναι να προετοιμάζετε απλώς την επόμενη χρεωκοπία μας».

Αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είπε πως ήταν «μια μοναδική ευκαιρία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης», που όμως χάθηκε, όχι «λόγω αστοχίας», αλλά γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε «συνειδητά να σπαταλήσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο για να συνεχίσει και να ισχυροποιήσει το ίδιο στρεβλό και άδικο παραγωγικό μοντέλο».

Περνώντας και στο θέμα των μισθών και τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρθηκε σε στοιχεία για το χαμηλό εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι «αντίστροφη αναδιανομή», γιατί αντί να φέρνει κοινωνικό πλούτο, φέρνει ανισότητα. «Ο πλούτος μαζεύεται στην κορυφή ενώ οι άνθρωποι της εργασίας φτωχαίνουν», είπε, καταλογίζοντας σε όλους τους υπουργούς εργασίας της ΝΔ ότι «πλειοδότησαν σε αντιεργατισμό και ταξική μεροληψία», με μόνο επιχείρημα το «μηδαμινό δημοσιονομικό χώρο». «Όταν οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι φτωχοποιούνται, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό», τόνισε, υποστηρίζοντας πως η Νέα Αριστερά αντιστρέφει το επιχείρημα της κυβέρνησης, ξεκινώντας από «τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν» στους εργαζόμενους και τους ευάλωτους, αλλά και και «από την ανάγκη θωράκισης των τοπικών κοινωνιών από την κλιματική κρίση με ισχυρές δημόσιες επενδύσεις».

Όσον αφορά τη φορολογία, επικαλέστηκε την αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία «είμαστε από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στον ΟΟΣΑ» και το μεγαλύτερο βάρο το σηκώνει η μισθωτή εργασία και τα λαϊκά στρώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα κληροδοτήματά της στις μελλοντικές γενιές, από «την νέα λογική για τα φέρετρα με τις σημαίες», μέχρι το κόστος της κλιματικής κρίσης και την «επίθεση στη νέα γενιά και brain drain».

Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε τη «στρατιωτικοποίηση εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, εις βάρος των κοινωνικών δαπανών δηλαδή και εις βάρος της κλιματικής μετάβασης» και «αυτή είναι μια επιλογή καταστροφική που πρέπει να ανατραπεί». Επισήμανε, δε, ότι σύμφωνα με σχετικές μελέτες, «το αφήγημα ότι αυξάνουμε αμυντικές δαπάνες για την εγχώρια οικονομία δεν στέκει». «Πόροι, εργασία και καινοτομία απορροφώνται από την πολεμική οικονομία και αφαιρούνται από την κοινωνία. Τους εργαζόμενους, το κλίμα, τις δημόσιες υποδομές», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δένει τη χώρα σε επιλογές που θα πληρώνονται για δεκαετίες», «για να εξυπηρετηθούν γεωπολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις άλλων, όχι της χώρας μας».

Συνεχίζοντας την επίθεση του προς τις κυβερνητικές πολτικές, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε πως δεν κάνει «απλώς κακή διαχείριση», αλλά «μια εγκληματική για την κοινωνία πολιτική επιλογή». «Τη στιγμή που η χώρα θα έπρεπε να θωρακίζεται κοινωνικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά, εσείς τη δένετε σε επιλογές εξάρτησης, ανισότητας και μόνιμης ευαλωτότητας. Αυτός ο δρόμος δεν διορθώνεται με μικρές αλλαγές. Δεν εξωραΐζεται. Δεν ρετουσάρεται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «για να αλλάξει πορεία η χώρα, πρέπει να αλλάξει πολιτική εξουσία και να φύγει η Δεξιά».

«Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε ειρήνη ωσάν να είχαμε πόλεμο. Ζούμε στην εποχή των τεράτων», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα θα είναι «καταδικασμένη στην κοινωνική ανισότητα, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην καχεκτική Δημοκρατία».

«Η Νέα Αριστερά παλεύει και θα παλέψει για να υπάρξει απέναντί σας ένας ισχυρός, ενωτικός πόλος της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων. Ένα Λαϊκό Μέτωπο των αναγκών και των συμφερόντων της εργαζόμενης πλειοψηφίας της χώρας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και απαρίθμησε τις «προτεραιότητες» του κόμματος του: από τη γενναία φορολόγηση του πλούτου και κατάργηση του 13ωρου και των αντιεργατικών νόμων της Δεξιάς, μέχρι την άμεση αντιμετώπιση της οξείας στεγαστικής κρίσης, ενώ συμπεριλιέλαβε και την «πλήρης διερεύνηση των τριών μεγάλων σκανδάλων της συγκάλυψης: υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ». «Κράτος δικαίου παντού για να τελειώνει το καθεστώς της ατιμωρησίας και της ασυδοσίας των ισχυρών», σημείωσε και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό είπε: «Δεν θα έχετε τρίτη ευκαιρία. Ο χρόνος τελειώνει».

Κ. Βελόπουλος: Είναι προϋπολογισμός τζιτζίδων, φραπέδων και κάθε λογής απατεώνα που έχετε στο κόμμα σας

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προϋπολογισμό των Τζιτζήδων» και των «Φραπέδων», ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε δύο Ελλάδες, των φτωχών και των πλουσίων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη την εικόνα του Κοινοβουλίου» και προσέθεσε: «Απουσιάζει ο πρωθυπουργός από την σημερινή συνεδρίαση, ενώ μιλούν οι αρχηγοί των κομμάτων. Με την στάση του αυτή απαξιώνει την Βουλή. Δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο θεσμικός του ρόλος».

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του 2026, ισχυρίστηκε: «Φτιάξατε προϋπολογισμούς από το 2019 για να εξυπηρετείτε τις γαλάζιες ακρίδες. Προϋπολογισμούς φτιαγμένους στα μέτρα του Φραπέ-Τζιτζή, του Χασάπη, του Μαγειρία και της κάθε Πόπης. Καταργήσατε όλες τις φοροαπαλλαγές και αφήνετε την φοροαπαλλαγή για την χρηματοδότηση βουλευτών, ευρωβουλευτών από ιδιώτες. Σοβαρά τώρα; Είναι αυτό διάφανο;», αναρωτήθηκε.

Ακολούθως ανέφερε ο κ. Βελόπουλος: «Απαλλάσσετε τα εθνικά δίκτυα ραδιοφωνίας. Ποια είναι αυτά; Ψέματα λέτε και τα ψέματά σας στοιχίζουν 24.032.629 ευρώ. Δώσατε 238.916.875 ευρώ για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τι εννοείτε όταν λέτε απώλεια εσόδων 1,157 δισ. ευρώ για ενδο-ομιλικά μερίσματα; Πάλι χάρη στους κολλητούς σας ολιγάρχες θα κάνετε; Τι εννοείτε όταν μιλάτε για 597.509.724 ευρώ για το εισόδημα που προκύπτει από τις υπεραξίες μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Πάλι τους ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες υπηρετείτε; Εμείς δεν υπηρετούμε αυτούς».

Σχολιάζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε: «Καταστρέψατε την οικονομία. Όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούσατε λάθος κατεύθυνση με το μονοπώλιο του τουρισμού. Κι όμως δεν ζούμε μόνον από τον τουρισμό. Το 2019 τα έσοδα του τουρισμού ήταν 18 δισ. ευρώ. Το 2021 οι εξαγωγές αγαθών απέφεραν 40 δισ. ευρώ, διπλάσια από τον τουρισμό. Η Ελληνική Λύση, όταν κυβερνήσει, θα τα δώσει στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση στην βιομηχανία. Υπάρχει λύση και είμαστε εμείς. Μόνον η Ελληνική Λύση μπορεί να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Γιατί; Επειδή ξέρουμε πώς ελέγχετε τα ΜΜΕ και την κοινωνία. Η πολιτική σας δεν είναι για την κοινωνία αλλά για την επικοινωνία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε ότι “η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την εξουσία εναντίον φτωχών Ελλήνων, λέγοντας ότι “η κυβέρνηση εφαρμόζει τρεις μεθόδους της κοινωνικής μηχανικής, με τα ΜΜΕ και τους παρακρατικούς μηχανισμούς. Στόχος είναι η χειραγώγηση της σκέψης και στάσης των πολιτών”.

Ακολούθως ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με:

– Την τεχνική της συναισθηματικής χειραγώγησης, δηλαδή συναίσθημα και όχι λογική. Όλοι κλέβουν, όλοι φταίνε. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, φταίνε γιατί ζουν με επιδοτήσεις. Οι ταξιτζήδες φταίνε γιατί δεν θέλουν ανταγωνισμό. Οι φορτηγατζήδες φταίνε.

– Την τεχνική της δημιουργίας “προβλημάτων και κρίσεων” που απαιτούν “έκτακτα μέτρα”, όπως κορονοϊός, οικονομική κρίση, λειψυδρία.

– Την τεχνική της ενοχοποίησης ότι “πάντα φταίει ο πολίτης”. Με όλα αυτά οδηγούμαστε στο χάος.

Γι’ αυτό η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση, γιατί είμαστε η σοβαρή σκληρή αντιπολίτευση και ξέρουμε τι κάνετε και πώς το κάνετε».

Επίσης, αναφερόμενος στα αγροτικά ζητήματα σημείωσε: «Διαφέρουμε από εσάς, γιατί εσείς θεωρείτε πως τα αγροτικά αιτήματα είναι δαπάνη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επένδυση που θα παράξει πλούτο. Η αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα θα είναι ευεργετική για το δημογραφικό, το διατροφικό, την ποιότητα ζωής όλων.

Τι θα κάνουμε όταν κυβερνήσουμε;

Για τους αγρότες, θα διαγράψουμε όλους τους τόκους των χρεών τους και θα προχωρήσουμε σε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των χρεών. Λέμε όχι στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον κύριο Πιτσιλή. Εμείς λέμε “όχι” στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το 2024. Πού ήσασταν όλοι εσείς εδώ μέσα; Θα δώσουμε φθηνή ενέργεια στους αγρότες, αφορολόγητα καύσιμα, θα επιδοτήσουμε τα λιπάσματα.

Για τους κτηνοτρόφους, θα αναπληρώσουμε όλο το ζωικό κεφάλαιο δωρεάν, θα επιδοτήσουμε τις ζωοτροφές και θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα.

Για τους αλιείς, θα προχωρήσουμε σε διευκόλυνση της αλιείας, θα δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα, θα απαγορεύσουμε την αλιεία στους Τούρκους στο Αιγαίο, στην θάλασσά μας, θα επιδοτήσουμε την αλλαγή στόλου επιβάλλοντας την κατασκευή των νέων σκαφών στην Ελλάδα, για την στήριξη των εγχώριων ναυτιλιακών.

Για τους μελισσοκόμους, θα δώσουμε ελεύθερη διέλευση των φορτηγών τους, αφορολόγητο πετρέλαιο, θα απαγορεύσουμε την ονομασία «ελληνικό μέλι» για τα ξένα μέλια. Το ελληνικό μέλι θα είναι 100% ελληνικό! Θα επιδοτήσουμε τις νέες κυψέλες και θα δώσουμε πρόσβαση στους μελισσοκόμους στα δάση για την παραγωγή του πευκόμελου».

Σχετικά με το ερώτημα «που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα», ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Δεν θα πούμε για τον αναβαλλόμενο φόρο και τις προμήθειες από τις τράπεζες που ανέρχονται σε δισ. ευρώ. Αυτά με εμάς τέλος. Θα καταργήσουμε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και τους μετακλητούς σας που στοιχίζουν 1 δισ. ευρώ. Τέλος τα χρήματα σε ΜΚΟ που φέρνουν λαθρομετανάστες. Η σίτιση και διαμονή τους φθάνει στο 1,5 δισ. ευρώ. Η διαφορά μας είναι ότι εσείς λέτε “πρώτα οι ολιγάρχες”. Εμείς λέμε “πρώτα οι φτωχοί εργαζόμενοι και οι άνεργοι Έλληνες”. Εσείς λέτε “πρώτα το κόμμα”, εμείς “πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες”».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε στη συνέχεια: «Θέλετε μια κοινωνία φυλακισμένων, την κατάργηση των μετρητών, το ψηφιακό χρήμα και τον προσωπικό αριθμό. Επιβάλλετε προσωπικούς αριθμούς, που οδηγούν στο θάνατο της δημοκρατίας. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακό χρήμα κατάργηση των μετρητών είναι υποδούλωση των Ελλήνων και διαρκής έλεγχος. Είδατε τι κάνατε με τους αγρότες; Ενώ δίνατε δήθεν επιδοτήσεις, αυτόματα αφαιρούσατε χρήματα υπέρ του ΕΛΓΑ. Αν είχαν επιβληθεί ψηφιακό χρήμα, προσωπικός αριθμός και κάρτα του πολίτη, σήμερα οι αγρότες δεν θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Θα τους κλείνατε τους λογαριασμούς με το πάτημα ενός κουμπιού».

Για το θέμα της ενέργειας είπε: «Και στην ενέργεια τα έχετε κάνει θάλασσα. Το ρεύμα είναι πανάκριβο. Η δική μας κυβέρνηση θα κάνει πραγματικές εξορύξεις επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Γεμίσατε τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Είναι έγκλημα αυτό που κάνατε».

Ακολούθως σχολίασε τα εμβόλια για τον COVID, σημειώνοντας: «Το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ δημοσίευσε νέα μελέτη που λέει ότι τα εμβόλια mRNA μπορεί να προκαλέσουν μυοκαρδίτιδα. Παραιτηθείτε τώρα. Σκοτώσατε κόσμο με τα εμβόλια και θεσπίσατε το ακαταδίωκτο για να μην τιμωρηθεί κανείς».

Για το δυστύχημα των Τεμπών, σημείωσε: «Λέτε γιατί δεν κάνουν εκταφές οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω εδώ την μαρτυρία του κ. Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα θύματος: “Μας ειδοποίησε η εισαγγελέας όλους τους συγγενείς, να κάνουμε εκταφή. Μετά από λίγο μας είπαν ότι σε 10 μέρες θα έπρεπε να ορίσουμε όνομα ιατροδικαστή, αλλιώς θα κινηθούν αυτεπάγγελτα. Τρέξαμε, τα καταφέραμε και σε δέκα μέρες τα δηλώσαμε όλα στην εισαγγελέα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Μας είπαν επίσης ότι ο ιατροδικαστής που θα ορίσουμε θα είναι παρατηρητής σε ό,τι κάνει ο ιατροδικαστής που θα ορίσει η κυβέρνηση”. Αυτό, κύριοι, είναι εκβιασμός».

Ακόμη ισχυρίστηκε ότι «δυστυχώς δεν έχουμε ούτε δημοκρατία ούτε δικαιοσύνη. Δημοκρατία θα πει να μην διορίζει η κυβέρνηση την ηγεσία της δικαιοσύνης, να μην τρώει κρατικό χρήμα ο ολιγάρχης και ο Έλληνας φτωχός να πεινάει. Δημοκρατία θα πει δεν πιστεύω τίποτα από όσα λες ότι θα κάνεις αν δεν σε δω να τα κάνεις. Και αν δεν τα κάνεις όπως υποσχέθηκες, θα πας μέσα. Δημοκρατία θα πει να μην έχουν άσυλο οι βουλευτές, αλλά να έχουν οι αγρότες.

Δημοκρατία για εμάς είναι να μπορεί και ο τελευταίος Έλληνας να πάει δωρεάν σε ένα νοσοκομείο και να μην περιμένει ατελείωτες ώρες στην ουρά, ενώ οι λαθρομετανάστες μπαίνουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Δημοκρατία είναι να υπάρχει δάσκαλος σε κάθε χωριό, γιατρός σε κάθε νοσοκομείο, να υπάρχουν κέντρα υγείας, για να μπορεί ο Έλληνας να αισθάνεται ασφαλής. Δημοκρατία είναι να μην τρέμει ο Έλληνας να βγει στο δρόμο αργά το βράδυ, γιατί κινδυνεύει από τους διάφορους εγκληματίες. Δημοκρατία είναι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι λωποδύτες να φυλακίζονται και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ έξω. Δημοκρατία είναι να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας παιδεραστές, που τους αφήνει ελεύθερους η δικαιοσύνη γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό που φτιάξατε δεν είναι δημοκρατία, είναι ολιγαρχία, φαυλοκρατία, κομματοκρατία. Αυτά εμείς θα τα αλλάξουμε! Θα νομοθετήσουμε υπέρ του φτωχού πολίτη, θα καταργήσουμε τα ακαταδίωκτα και θα καταδιώξουμε τους ακαταδίωκτους».

Αναφερόμενος αμέσως μετά στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε: «Λέτε ότι κάνετε αντιπολίτευση, αλλά όταν μπορούσατε να ρίξετε τον Μητσοτάκη τον κρατήσατε στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Υπάρχει ομολογία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κράτησαν τη ΝΔ στην κυβέρνηση όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφυλοφίλων. Όλοι κρατήσατε τον Μητσοτάκη στην εξουσία, ενώ μπορούσατε να τον ρίξετε».

Τέλος, υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος: «Η ΝΔ τρέμει την Ελληνική Λύση. Την τρέμουν όλα τα παλιά κόμματα και το σύστημα. Και γι’ αυτό ετοιμάζετε τώρα νέα κόμματα για να ανασχέσετε την πορεία μας. Ό,τι και να κάνετε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η μόνη σας διέξοδος είναι η επένδυση στη νοθεία ή την αποχή. Γιατί με την αποχή; Γιατί με 40% αποχή, το πρώτο κόμμα από 25% παίρνει 38%, ενώ με 50% αποχή παίρνει 45% και αυτοδυναμία. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, καλούμε όλους τους Έλληνες για πρώτη φορά να ψηφίσουν μία εθνική, κοινωνική, λαϊκή πατριωτική κυβέρνηση για να σωθεί ο τόπος».

Δ. Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή

Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».

«Η συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων που βλάπτουν τον Ελληνισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αλλάζουν ραγδαία τους συσχετισμούς», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων».

«Η κυβέρνηση», συνέχισε, «το ομολογεί με την υπογραφή της στο τετραετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Κομισιόν, ότι έρχονται χειρότερες μέρες.

Τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη, όσο και ο προκάτοχος σας που αναζητεί την Ιθάκη του, νομίζοντας ότι βρίσκεται στην χώρα των λωτοφάγων, διαχειριστήκατε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δισ. ευρώ από την Ευρώπη: 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 45 δισ. από το ΕΣΠΑ 2014-2027, πάνω από 2 δισ. το χρόνο ως αγροτικές επιδοτήσεις. Η ανάπτυξη της χώρας δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 60% του μέσου όρου τους Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών φαύλης διακυβέρνησης από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Χρωστούν στις τράπεζες πάνω από ένα δισ. ευρώ και αναπαράγουν τους κάθε λογής “φραπέδες” και “χασάπηδες”. Οι άνθρωποι της Νίκης, δεν έχουμε κουμπάρους στην εξουσία. Έχουμε μόνο χρέος απέναντι στον λαό και στην πατρίδα να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα που προέρχονται από την αλαζονεία της εξουσίας. Μια αλαζονεία που οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές για τους λίγους και για τους εκλεκτούς.

Δείτε για παράδειγμα τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων. Σήμερα, δεκάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και φορολογούνται με συντελεστή 30% επί των μικτών τους εσόδων. Όλες, εκτός από μία. Ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, ο ΟΠΑΠ ΑΕ, απολαμβάνει ένα προνομιακό καθεστώς, κατοχυρωμένο με σύμβαση που υπεγράφη το 2013 με το ελληνικό Δημόσιο. Με αυτή τη σύμβαση, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε προπληρωμή 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας για μια ολόκληρη δεκαετία μια σκανδαλωδώς μειωμένη επιβάρυνση. Αν πραγματικά σας ενδιέφερε η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, θα είχατε ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση αυτής της επαχθούς σύμβασης».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στη διάσωση των τραπεζών και στις φοροαπαλλαγές.

«Διασώσατε τις ελληνικές Τράπεζες με πάνω από 45 δισ. ευρώ. Με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτές οι τράπεζες σήμερα είναι κερδοφόρες στις πλάτες των καταθετών, που εισπράττουν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και πληρώνουν εξωφρενικές προμήθειες συναλλαγών. Το κράτος χάνει πάνω από 20 δισ. ευρώ το χρόνο σε φοροαπαλλαγές. Πόσες από αυτές είναι δίκαιες και ανταποδοτικές; Γιατί είστε με τους λίγους και όχι με τους πολλούς», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης πρότεινε τρόπους «για να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές και δημογραφικές πολιτικές», όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε «την επιβολή έκτακτης εισφοράς 20% στα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, την επιβολή ελάχιστου φόρου 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις».

Ακόμη, «την επιβολή φόρου 0,1% στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, την φορολόγηση της υπεραξίας από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα με συντελεστή 15%, την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 20% των εμβασμάτων αλλοδαπών, για ποσά που υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημά τους».

Για την στεγαστική κρίση, είπε πως «οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν αξιοπρεπή και φθηνή στέγη» και πρόσθεσε πως η Νίκη έχει προτείνει «την αποδέσμευση των κατοικιών που κρατούν στα χέρια τους τα αρπακτικά funds».

«Προτείναμε», συνέχισε «την αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων, γιατί προκαλεί άνοδο στις τιμές. Να δίνονται άλλες επιλογές για την απόκτησή της, όπως η επένδυση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κρατικά ομόλογα».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, σημείωσε πως «οι γεννήσεις το 2024 έπεσαν κάτω από τις 70.000, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Δημιουργήσατε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, χωρίς κανένα σοβαρό δημογραφικό μέτρο αλλά με ημίμετρα. Σας καλούμε να καθορίσετε μετρήσιμους στόχους για τους δημογραφικούς και όχι τα χρήματα. Προτείνουμε επίδομα γέννησης τουλάχιστον 6.000 ευρώ για κάθε παιδί, την χορήγηση μόνιμου μηνιαίου επιδόματος τέκνων τουλάχιστον 200 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 έτη κι όχι τα 70 που δίνετε σήμερα. Προτείνουμε την ίδρυση υπουργείου δημογραφικής ανάπτυξης στη θέση της γραμματείας που υπάρχει σήμερα».

Εν συνεχεία συνέκρινε το δημογραφικό με «την ερήμωση της υπαίθρου» την οποία χαρακτήρισε «εθνική απειλή».

«Οι τελευταίοι μήνες της χρονιάς αυτής, επικυρώθηκαν από δύο ολέθριες αποφάσεις σας», είπε και πρόσθεσε:

«Η πρώτη είναι το λουκέτο που βάλατε σε 250 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και το οποίο τόσους μήνες μετά δεν μας έχετε πει τίποτα.

Η δεύτερη, είναι οι απειλές κατά των αγροτών που διατύπωσε χθες ο κ. Σκέρτσος, ότι αν δεν καθίσουν καλά και δεν θελήσουν να υπαχθούν οι επιδοτήσεις στην εφορία -στην ΑΔΑΕ δηλαδή- αυτές θα διακοπούν ολοσχερώς.

Σκοτώνετε τα πρόβατα των τίμιων κτηνοτρόφων, γιατί αν έρθουν από την Ευρώπη αξιωματούχοι να εποπτεύσουν εμβολιασμούς από την ευλογιά, θα ανακαλύψουν ότι χρειάζονται εμβόλια μόνο για το ένα τρίτο αυτών που έχουν δηλωθεί.

Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, σταθερότητα και προοπτική. Όταν βλέπουν ότι οι ενισχύσεις που προορίζονται για τη στήριξή τους γίνονται αντικείμενο σκανδάλων, τότε καταρρέει η εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

Απαιτείται η επανασύσταση μιας Αγροτικής Τράπεζας, που θα στηρίζει υγιή, εξωστρεφή εγχειρήματα και όχι δίκτυα εξάρτησης. Ένας εθνικός σχεδιασμός καλλιεργειών, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα και στρατηγική, όχι στην τύχη. Και ένας ΕΛΓΑ που θα λειτουργεί αξιόπιστα, αποζημιώνοντας τον παραγωγό έγκαιρα και με δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος της Νίκης μίλησε και για την πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

«Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό μια επιτυχία που θα του δώσει λίγη ελπίδα και αισιοδοξία», είπε και συνέχισε:

«Η εκλογή του υυπουργού των Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, μπορεί να αποβεί σε κάτι θετικό -όλοι το εύχονται- μπορεί όμως και να φέρει νέα δεινά για την πατρίδα μας», είπε και πρόσθεσε πως η εκλογή έγινε «σε μια περίοδο που πιέζουν για να αρπάξουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε μια περίοδο που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ψηφιακό ευρώ, το απόλυτο φακέλωμα κάθε πολίτη από τη ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νατσιός, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είπε πως «όπως διαπιστώσαμε στην φετινή συζήτηση, ο υπουργός των Εξωτερικών δεν είπε λέξη για τα ελληνοτουρκικά και για την επικείμενη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Ερντογάν. «Θα φιλοτιμηθείτε να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία, για το τι πάτε να συμφωνήσετε εκεί;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ενώ ζήτησε την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη

«Αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται, μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή, και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», τόνισε στην αρχή της ομιλίας της από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Τρομοκρατημένος, απερχόμενος ο κύριος Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του, γιατί με όρους τζόγου εκτυλίσσεται η διακυβέρνηση όλων των τελευταίων ετών. Παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζομένων», τόνισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε.

Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν τους έχετε αναθεωρήσει ξανά και ξανά. Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και για τους όρους τους προηγούμενους, στους προηγούμενους».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6,5 ετών της ΝΔ, στη διακυβέρνηση της χώρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η κυβέρνηση «άρμεξε κατά κυριολεξία το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα» αλλά και ότι «απομύζησε ανερυθρίαστα και αδίστακτα το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό», διαθέτοντας «δυσθεώρητα ποσά στους κολλητούς και στους δικούς» της, ότι η κυβέρνηση «εξαγόρασε ψήφους μέσα από αυτή τη φαύλη διαχείριση», ότι «μπούκωσε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης» ενώ έχει εγκαθιδρύσει ένα «καθεστώς ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας, κομματοκρατίας» της ΝΔ.

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κλίκα ανθρώπων που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο απλός κόσμος λιμοκτονεί και αγωνίζεται για τα προς το ζην».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και γιατί σε όλους τους προηγούμενους, αποκρύψατε αυτά που με βροντερό τρόπο αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ποιος φανταζόταν, όταν έβλεπε τον κ. Μητσοτάκη να κορδώνεται και να κουμπώνεται και να μας λέει για τη χρηστή του διαχείριση, αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει διαχειριστεί 18 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συμπλήρωσε ότι «ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα 18 δισ. ευρώ αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πηγαίνανε σε αυτά τα λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ» αλλά και «ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλέκονταν με τέτοια ένταση σε αξιόποινη πράξη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είναι πια αποδεδειγμένο ότι την εμπλοκή βουλευτών και στελεχών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την χρησιμοποίησε το Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να κρατάει σε εγρήγορση και εξάρτηση τους εμπλεκόμενους βουλευτές». Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό να «μας πει αν θα έρθει ο ίδιος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου αποκαλύπτονται όλες οι βρωμιές». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτή η εξεταστική αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όσους Ξυλούρηδες, Φραπέδες και άλλους κακοποιούς στείλει ο κ. Μητσοτάκης» να την απειλήσουν, «όσους και αν καλύψει», η ίδια δεν θα σταματήσει τον αγώνα της, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «υπόλογο γιατί από τον Ιούνιο του 2024 ο ίδιος γνώριζε για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τη συγκεκριμένες συνομιλίες βουλευτών και στελεχών του». «Γνώριζε για τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία και δεν το αποκάλυψε, αλλά το διαχειρίστηκε εκβιαστικά», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει «συγκάλυψη του σκανδάλου» του οργανισμού.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνοντας ότι «ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι στα μπλόκα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και βλέπουν κάποιους επιτήδειους να τους βγάζουν τη γλώσσα».

Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η εμπειρία που αποκόμισε η ίδια από το Eurogroup ως βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ως πρόεδρος της Βουλής από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, «ήταν ότι αυτό το μη θεσμοθετημένο όργανο, λειτούργησε παραβιάζοντας τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, αδιαφορώντας για τη λαϊκή εντολή και εκβιάζοντας πρόθυμους να εκβιαστούν, βουλευτές και κυβερνώντες». Πρόσθεσε ότι με «την ευκαιρία της εκλογής σας ως Έλληνα προέδρου (εν. Κυρ. Πιερρακάκη), σε αυτό το όργανο, υπάρχει και το πεδίο, η Ελλάδα να ζητήσει διαφανή λειτουργία κάθε οργάνου που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕ, τήρηση πρακτικών αλλά και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μνημονίων, από το 2010 και μετά. Είναι ευκαιρία κάποια πράγματα να βγουν στο φως».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανερχόμενη και πάλι στο θέμα του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι «συνολικά δημιουργεί πολλές αμηχανίες, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει το βράδυ και θα μας λέει πόσο καλά τα διαχειρίζεται, αλλά το κόμμα του χρωστάει 540 εκατ. ευρώ και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι έξω από την εξίσωση». «Ποιος είναι αυτός που επιτυγχάνει πλεονάσματα, λέει, από το αίμα των πολιτών, την ώρα που καταχρεώνει τους πολίτες μέσω των τραπεζών και πώς εξασφαλίζει η ΝΔ την απενεργοποίηση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ούτε πλειστηριασμοί, ούτε κατασχέσεις, ούτε φιρμάνια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι είναι η ώρα «να παραιτηθεί» η ΝΔ για να «ανασάνει ο κόσμος». Απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς βουλευτές, δήλωσε ότι «τα πράγματα δείχνουν ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο, υπό την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το μεγάλο διακύβευμα του σήμερα είναι η διαφάνεια, το να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτή τη μέγγενη της διαρκούς υπερχρέωσης από φαύλες πρακτικές διαφθοράς και να αποδώσουμε τη χώρα, το δημόσιο πεδίο, το δημόσιο ταμείο και χρήμα, εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους μαχόμενους αγρότες, στα παιδιά και στους νέους, σε αυτούς που συγκροτούν το παρόν και το μέλλον».

Κ. Πιερρακάκης: «Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων»

Ο Προϋπολογισμός του 2026 συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων, απέναντι στις πιέσεις που προκάλεσε η διεθνής, ευρωπαϊκή και ελληνική κρίση του κόστους ζωής τόνισε στην καταληκτική ομιλία του επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως είπε ο προϋπολογισμός ανήκει σε εκείνη τη γενιά που θέλει να αναλάβει την ευθύνη να ορίσει το μέλλον σε μια Ελλάδα ποΥ «μετά από δεκαπέντε χρόνια αρχικά δοκιμασιών και έπειτα ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα -και την υποχρέωση- να σκέφτεται σε όρους εποχής.

Η Ελλάδα, προσέθεσε, πέτυχε δημοσιονομική σταθερότητα, ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, αλλαγή του ενεργειακού της υποδείγματος, αλλά και την αμυντική της θωράκιση, ως αναγκαία προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας «αν και βλέπω σήμερα και κόμματα που έχουν κυβερνήσει να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Και αυτό νομίζω ότι μιλάει από μόνο του» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της την αβεβαιότητα και βαδίζει πλέον σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με ρυθμούς που υπερβαίνουν συστηματικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, σε μια περίοδο που η Ευρωζώνη κινείται αισθητά χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής. Οι επενδύσεις καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026, καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό σε σχέση με την Ευρώπη και επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ξανά χώρα παραγωγής, και όχι μόνο κατανάλωσης. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία υποχωρεί στο 8,6% το 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008» τόνισε χειροκροτούμενος από τους βουλευτές της συμπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης. Σημείωσε επίσης ότι την περίοδο 2026-2029, οι εξαγωγές θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά. «Πρόκειται για μια εξέλιξη που βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών και αποτυπώνει τον σταδιακά πιο εξωστρεφή προσανατολισμό της ελληνικής παραγωγικής βάσης».

Οι αγρότες αξίζουν το σεβασμό μας

Αναφερόμενος στα πλεονάσματα που κατευθύνονται στην κοινωνία, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «οι αγρότες αξίζουν το σεβασμό μας, ακόμα και όταν δεν συμφωνούμε σε όλα τα αιτήματα και όλα τα επιχειρήματα. Ξέρουμε ότι πίσω από κάθε διεκδίκηση υπάρχει μόχθος, αβεβαιότητα και ευθύνη και θα βρούνε την στήριξη μας, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους».

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και υλποιούνται, ανέφερε ότι από την 1η Απριλίου 2026 αυξάνεται περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, γεγονός που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών και την αμοιβή των υπερωριών. Παράλληλα, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, αυξάνονται αναλόγως και οι αποδοχές στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Από την 1η Απριλίου 2027 ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω και θα φτάσει τα 950 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 46% σε σχέση με το 2021, όταν ανερχόταν στα 650 ευρώ.

Όσο για την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τους έμμεσους φόρους είπε ότι η κυβέρνηση προτιμά τα χρήματα να πάνε απευθείας στους πολίτες παρά να διαμεσολαβηθούν, ενώ για το κόστος των μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ανέρχεται στα 4 δισ. και του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ στα 6 δισ. «Τα έχετε πάνω σας; Πρέπει να μας πείτε ποιους, πότε, και πώς θα τους φορολογήσετε, και δεν το έχετε κάνει» είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι πέραν της άμεσης στήριξης της κοινωνίας και της αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης, εξίσου σημαντικό μέρος των πλεονασμάτων, διοχετεύεται στην ισχυροποίηση των δημοσίων οικονομικών μέσω της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους: «Η χώρα επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 154,2% του ΑΕΠ το 2024, το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 145,9% το 2025, στο 138,2% το 2026, με προοπτική να βρεθεί κάτω από το όριο του 120% το 2029». […] Με την πλήρη αποπληρωμή έως το 2030, η Ελλάδα θα απαλλαγεί από περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους την περίοδο 2031-2040. Η συστηματική μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται διαρκώς» είπε ο κ. Πιερρακάκης και συμπλήρωσε ότι «η ισχυροποίηση των δημοσίων οικονομικών σήμερα αποτελεί την αφετηρία για την ευημερία και την κοινωνική συνοχή του αύριο. Είναι ταυτόχρονα εγγύηση ότι η επόμενη γενιά δεν θα εγκλωβιστεί ξανά σε φαύλους κύκλους που οδήγησαν στην κρίση του πρόσφατου παρελθόντος. Είναι η εντολή που έχει λάβει ο πρωθυπουργός και εμείς να μην περάσουμε ξανά τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Ειδικότερα για το ιδιωτικό χρέους που «το ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σαν να καταπίνει τη χώρα» είπε ότι «αν ανατρέξει κανείς στους αριθμούς, το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος έχει μειωθεί, από το 70% του ΑΕΠ, στο 58% του ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2019 ήταν όσα και τα εξυπηρετούμενα. Αυτή τη στιγμή τα εξυπηρετούμενα είναι υπερδιπλάσια. Είμαστε σε πολύ θετική διαδρομή. Είναι εντελώς αναντίστοιχη με το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Σχετικά με την αξιοπιστία της χώρας, ανέφερε ως παράδειγμα την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, η οποία «αποτυπώνει με σαφήνεια τη στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τη ρευστότητα, ανοίγει νέες πηγές κεφαλαίων και εντάσσει τη χώρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής».

Για το «τέλος» του Ταμείου Ανάκαμψης είπε ότι «δεν σηματοδοτεί το τέλος της ανάπτυξης στη χώρα. Αντίθετα, βρισκόμαστε σε μια μετάβαση: από μια έκτακτη φάση επιτάχυνσης, που αντιπροσώπευσαν οι πόροι του Ταμείου, σε μια πιο ώριμη, πιο σταθερή και πιο βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Αν συγκρίνετε, τα νούμερα που έχει ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός, με τα νούμερα που έχει το μεσοπρόθεσμο, ένα χρόνο πριν, θα διαπιστώσετε ότι τα επόμενα χρόνια είμαστε μισή μονάδα πάνω σε σχέση με πριν. Τι δείχνει αυτό; Δείχνει ότι όλα είναι στο χέρι μας. Η πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης για το 2026, θα ήταν 1,8% εάν δεν είχανε υπάρξει οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ . Πρόσθεσαν ένα έξτρα 0,6%. Και εδώ είναι το ζουμί όλης της υπόθεσης. Τα χρήματα δεν υπάρχουν. Γεννιούνται. Η ανάπτυξη γεννιέται. Και η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι με μεταρρυθμίσεις, με αλλαγές, να γεννήσει αυτή την ανάπτυξη, να δράσει ως καταλύτης της, να φέρει επενδύσεις και να μεγαλώσει το αποτύπωμα αυτών των αριθμών. Και μπορεί. Το κάναμε ήδη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια».

Σημείωσε ακόμα ότι οι επενδύσεις αυξάνονται με αποτέλεσμα, το 2029 να ανέλθουν στα 51,7 δισεκατομμύρια ευρώ, «με καθαρή υπεροχή των ιδιωτικών επενδύσεων». «Οι επενδύσεις θα παραμείνουν υψηλές έως το 2030 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, συμβάλλοντας στην υπεραναπλήρωση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στη διατήρηση μιας σταθερής αναπτυξιακής δυναμικής για την ελληνική οικονομία» υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Καταλήγοντας, είπε ότι η πολιτική είναι δημιουργία, που προϋποθέτει τριβή και αντιπαράθεση αντίθετων δυνάμεων. «Στη Βουλή υπήρξε και υπάρχει αντιπαράθεση, υπήρξαν όμως και πολλές συγκλίσεις που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ωστόσο ακούσαμε ακόμα και ευχές αποτυχίας, ακόμα και σε θέματα που αφορούν τη χώρα. Έτυχε και να ακούσω και μία προσωπικά. Απαντώ ότι, σε θέματα που αφορούν τη χώρα η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Αυτό υπερβαίνει μία παράταξη ένα κόμμα, και αυτό είναι αυτό που μας διαφοροποιεί εντέλει..»

«Αυτός ο προϋπολογισμός δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Καταγράφει όμως κάτι πιο δεσμευτικό: ότι η χώρα επέλεξε τη συνέχεια αντί για την υπονόμευση, τη διάρκεια αντί για τον καιροσκοπισμό, τη σοβαρότητα αντί για την ευκολία. Και αν στο μέλλον αναζητηθεί πότε η Ελλάδα σταμάτησε να αντιμετωπίζει το κράτος ως μηχανισμό βραχυπρόθεσμων επιλογών και άρχισε να το αντιμετωπίζει ως μακρόπνοο συλλογικό εγχείρημα, η απάντηση δεν θα βρίσκεται σε μια εξαγγελία. Θα βρίσκεται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Σε κείμενα που δεν γράφτηκαν για μια χρονιά, αλλά για να ορίσουν τις συντεταγμένες μιας ολόκληρης εποχής».