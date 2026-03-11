Οι προτάσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, που μαστίζει την Ελλάδα και την Ευρώπη, εμπεριέχονται στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Στρασβούργου.

Για τη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων ο Γ. Αυτιάς, κατέθεσε και συνυπέγραψε με ξένους συναδέλφους του 90 τροπολογίες, απέστειλε 4 ερωτήσεις και μια επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο DanJorgensenκαι συμμετείχε σε περισσότερες από 20 ακροάσεις ειδικών για θέματα στέγασης.

Τα μέτρα που εισηγήθηκε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αφορούν:

1.Πρόσβαση σε προσιτή κατοικία με χαμηλότοκα δάνεια.

2.Μείωση της γραφειοκρατίας για νέες οικοδομικές άδειες και ανακαινίσεις.

3.Δημιουργία κατοικιών από Δήμους και Περιφέρειες.

4.Αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για δημιουργία νέων κατοικιών.

5.Ισόρροπη σχέση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

6.Παροχή φορολογικών κινήτρων για νέες κατοικίες.

7.Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δάνεια για νέους,νέα ζευγάρια, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες.

8.Δημιουργία μηχανισμού επίλυσης διαφορών ιδιοκτητών-ενοικιαστών.

9.Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στη προσιτή στέγη.

10.Ενίσχυση επενδύσεων για κατοικίεςσε νησιά και αγροτικές περιοχές.

11.Χρηματοδότηση για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών.

12.Παρακολούθηση καταστρατήγησης των δικαιωμάτων ιδιοκτητών και ενοικιαστών.