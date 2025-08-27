Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο Κώστας Πυλαρινός, πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Ενώσεως των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση, στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε το 1957, όταν εντάχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου παρέμεινε έως το 1963.

Το 1967 υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Προεδρίας, επί κυβερνήσεως Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Μετά τη Μεταπολίτευση, υπηρέτησε ως Νομάρχης Μεσσηνίας την περίοδο 1974–1976 και στη συνέχεια ως Νομάρχης Θεσσαλονίκης από το 1976 έως το 1980, όπου και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη του ζητήματος της δημιουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το 1989 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, ενώ την ίδια χρονιά διετέλεσε και Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990–1991), διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών καθώς και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης.

Ακολούθως, το 1991–1992 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992–1993), ανέλαβε τη διοικητική ευθύνη του κόμματος, ενώ στις εκλογές του 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Ήταν ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (1991), καθώς και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Την περίοδο 1998–2008 υπηρέτησε ως σύμβουλος Οικονομικών και Οργάνωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ως Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της.