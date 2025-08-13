Σε ανακοινώσεις τους για τις φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες σε όλη τη χώρα προχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για έλλειψη σχεδίου και συντονισμού.

ΠΑΣΟΚ: «Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας»

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και Μιχάλης Χάλαρης, Γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφέρουν ότι «απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη. Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Η χώρα μας δοκιμάζεται και πάλι σκληρά, με μεγάλες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία. Οι επικρατούσες πυρομετεωρολογικές συνθήκες —ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία— σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων, όπως ο ελλιπής καθαρισμός δασικών εκτάσεων, η καθυστέρηση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η έλλειψη τοπικών σχεδίων άμεσης κινητοποίησης και η αποσπασματική οργάνωση και ο πρόχειρος συντονισμός των εναέριων και επίγειων δυνάμεων, καθιστούν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά απαιτητικό.

Αυτή την κρίσιμη ώρα, το μόνο που προέχει είναι να τεθούν όλα τα πύρινα μέτωπα υπό έλεγχο, ώστε να προστατευθούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ευχόμαστε περαστικά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω των πυρκαγιών και γρήγορη ανάρρωση στους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Στηρίζουμε τους πυροσβέστες, τους χειριστές των εναέριων μέσων, τους εθελοντές, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, του στρατού, τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών που με τα δικά τους μέσα συμμετέχουν στην κατάσβεση και όλους όσοι μάχονται με την πύρινη λαίλαπα.

Στο δημόσιο διάλογο εισήλθε το ερώτημα γιατί δεν επέστρεψε άμεσα ο πρωθυπουργός από τις διακοπές του. Ακόμα και αν δεν υπήρχε επιχειρησιακή ανάγκη, όφειλε να δώσει το μήνυμα ότι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες πρωτοφανούς κρίσης. Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει.

Η κυβέρνηση, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί. Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη — όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοροϊδία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε εγκαίρως, τον Απρίλιο, ερώτηση προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα της χώρας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ζητήσαμε σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο η χώρα είναι πραγματικά έτοιμη να αντιμετωπίσει την αυξημένη επικινδυνότητα του φετινού καλοκαιριού. Δυστυχώς, η ερώτηση αυτή παραμένει αναπάντητη, αν και στόχο είχε να βοηθήσει ώστε τυχόν αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος να καλυφθούν έγκαιρα.

Ωστόσο, οι στιγμές αυτές δεν είναι μόνο για κριτική. Είναι για ενότητα, δύναμη και αλληλεγγύη. Όλοι μαζί —πολίτες, εθελοντές, πρώτοι αποκριτές, τοπική αυτοδιοίκηση και ο ασυντόνιστος κρατικός μηχανισμός— μπορούμε και θα βοηθήσουμε ώστε οι κατεστραμμένες περιοχές να ανακάμψουν.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται σύντομα να παρουσιάσει τις ολοκληρωμένες θέσεις του για ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, αλλαγμένο συθέμελα, με έμφαση στην πρόληψη, στον συντονισμό, στην τεχνολογική υποστήριξη και στην ουσιαστική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα σύστημα που θα προστατεύει αποτελεσματικά τους ανθρώπους, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, βάζοντας τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής».

ΣΥΡΙΖΑ: «Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να τις καλύψει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «προφανές έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού» ενώ εκφράζει την συμπαράστασή του στους πυρόπληκτους και σε όσους επιχειρούν στις φωτιές.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

«Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που πλήττονται, σε όσους επιχειρούν, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων ώστε να τελειώσει άμεσα αυτός ο εφιάλτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των πυρκαγιών βρίσκεται σε εγρήγορση. Βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών βρίσκονται στο πεδίο στις πληγείσες περιοχές, σε διαρκή ενημέρωση και συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις που επιχειρούν. Δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά, οι διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα και θωράκιση από την πλευρά της κυβέρνησης αποδείχθηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, ιδίως στο σκέλος της πρόληψης, και καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να τις καλύψει».

ΚΚΕ: «Ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη, το νερό, τις ακτές και τα δάση μας»

Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 12 Αυγούστου σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία «ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προσθέτει πως, «ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού.

Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος, που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν», προσθέτει η ανακοίνωση.

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και των δασικών αρχών, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του “τρεχάτε ποδαράκια μου” του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!».

«Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική βρίσκεται ο λαός που προσπαθεί μόνος του να σώσει το σπίτι και το βιός του, που με αυτοθυσία βοηθάει τον γείτονά του και οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης», τονίζει η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι «το ΚΚΕ, έγκαιρα, πριν το καλοκαίρι, απαίτησε με όλων των ειδών τις παρεμβάσεις να παρθούν ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για όλη την περιοχή. Διεκδίκησε την ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας με έμψυχο δυναμικό και με πυροσβεστικά μέσα».

«Όμως, το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, για τα οποία η δασοπροστασία και ο ολοκληρωμένος αντιπυρικός σχεδιασμός αποτελούν κόστος.

Αυτός είναι ο λόγος που ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα αστικά κόμματα δεν τσιγκουνεύονται καθόλου όταν πρόκειται να ενισχύσουν τους μακελάρηδες των λαών και της Παλαιστίνης, δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ καλεί όλο το λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον.

Να βρεθούμε μαζί στην πρώτη γραμμή, ώστε αμέσως μόλις σβήσουν τα πύρινα μέτωπα, να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση όλων των απωλειών, να αποζημιωθούν στο 100% όσοι υπέστησαν ζημιές, να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και κάλυψη όλων των αναγκαίων θέσεων σε Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία. Καλούμε όλο το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες».

Ελληνική Λύση: «Τι ακριβώς “συντονίζει” ο ασυντόνιστος με την πραγματικότητα πρωθυπουργός;»

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε δήλωσή του επισημαίνει: «Τι ακριβώς “συντονίζει” ο ασυντόνιστος με την πραγματικότητα πρωθυπουργός, όταν το μόνο που κατάφερε έως σήμερα είναι να μην δώσει τα απαραίτητα εφόδια, αεροσκάφη, οχήματα, στολές, συστήματα επιτήρησης στην Πυροσβεστική; Είναι ο πρωθυπουργός που αρνήθηκε να υλοποιήσει την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για πρόσληψη δασονόμων και τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών που παραμένουν υποστελεχωμένες, ώστε να μην καεί η Ελλάδα.

Επιπλέον, δεν απορρόφησε τα ευρωπαϊκά κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική προστασία, παρά μόνο για να φτιάξει νέα “λίστα” επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής που προξένησε. Δυστυχώς, τον Κ. Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρουν οι πυροσβέστες που κατάκοποι παλεύουν με τις φλόγες. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δάση, δεν τον ενδιαφέρει η καμένη γη. Το μόνο που συντονίζει σωστά και επαγγελματικά ο πρωθυπουργός, είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα. Τα παραδείγματα, άπειρα. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται μία “κυβέρνηση Βησιγότθων” που ισοπεδώνει, κατακαίει, εξανδραποδίζει την Ελλάδα, δεν αφήνει λίθο επί λίθου και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι “μπίζνες” των ανεμογεννητριών πάνω στο κουφάρι της χώρας. Γι’ αυτό ακριβώς ζητάμε άμεσα την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες για να σωθεί ό,τι σώζεται».

Δήλωση Ανδρουλάκη για στήριξη στους πυρόπληκτους

Μήνυμα στήριξης στους κατοίκους των πληγέντων περιοχών και των πυροσβεστών που παλεύουν να κατασβέσουν τις μεγάλες φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Χαρίτσης από Πάτρα για φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης

Τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας που μετράει τις πληγές της και ενώ η μεγάλη φωτια βρίσκεται σε εξέλιξη, επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κάνοντας λόγο για μεγάλη «καταστροφή».

«Η καταστροφή [αφορά] σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες και βεβαίως στην ίδια την περιοχή της Αχαΐας. Και πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια φωτιά σε απομακρυσμένους οικισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μια πυρκαγιά η οποία καίει και συνοικίες του ίδιου του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Πάτρας», δήλωσε, προσθέτοντας πως «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη».

«Κατ’ αρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική, στους εποχικούς πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μεγάλη, την άνιση μάχη απέναντι στη φωτιά για να σωθεί ο τόπος, να σωθεί η περιοχή», σημείωσε και συνέχισε:

«Και βεβαίως δύναμη και κουράγιο στους κατοίκους που βλέπουν, όπως με ενημέρωσαν και πριν από λίγο, μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή της Αχαΐας».

«Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι η κυβέρνηση επέλεξε Απρίλη μήνα να διώξει 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλίσει νέα Canadair μέχρι το 2028. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε ιδιωτικές εργολαβίες και όχι σε έργα στήριξης των υποδομών και της ανθεκτικότητας των περιοχών», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε και σε στρατηγικά ερωτήματα».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο του κράτους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κλιματικής κρίσης, που έχουν να κάνουν με το αν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στρέφεται γύρω από τις εξορύξεις, οι οποίες επιδεινώνουν και επιτείνουν τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, είναι κάτι το οποίο αποτελεί το μέλλον της περιοχής. Ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν θα στηρίξουμε την ανθεκτικότητα, αν θα στηρίξουμε την πυρόσβεση, αν θα στηρίξουμε την Πολιτική Προστασία ή αν θα επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια μόνο στους υπερεξοπλισμούς, όπως κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τα πράγματα κατάματα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη», κατέληξε.